الثقافي
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03/03/2018 12:22:00

منح وكالة الإشعاع الثقافي مهمة تنشيط قاعات السينما


أعلن وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، أول أمس، بالجزائر عن منح الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي مهمة معاينة وتنشيط قاعات السينما بدل الديوان الوطني للثقافة والإعلام. وقال ميهوبي -على هامش افتتاح قاعة عرض للأفلام بالمركز الوطني للسينما والسمعي البصري- أن تكليف الوكالة سببه عدم اكتمال مهمة الديوان في هذا المجال خصوصا وأن وظيفته الرئيسية تتعلق بمجالات أخرى كتسيير المهرجانات، كما أعلن أن اجتماعا آخر سيبحث بعد أسبوع كيفية تنشيط هذه القاعات الذي حددها بحوالي الـ"80 قاعة" مجهزة بوسائل العرض التقليدي وعبر الـ"دي سي بي"، وأضاف الوزير أن الوكالة ستعمل على توقيع اتفاقيات مع موزعي الأفلام في بلدان أوروبية وعربية من أجل الحصول على أفلام جديدة بهدف عرضها في القاعات  كما ستعمل على تكوين مختصين مهنيين في تسييرها. ولفت ميهوبي إلى أن الأولوية في تسيير هذه القاعات ستكون لـ"النوادي السينمائية" عبر الولايات بعد منحهم تكوينا في المجال، كما أكد أن قطاعه سيفرض على مخرجي الأفلام التي تدعمها وزارة الثقافة بتقديم عرضها الأولي بالجزائر وليس خارجا.

 

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