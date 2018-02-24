إهداء مكتبة المجاهد الراحل علي كافي للمكتبة الوطنية





أهدت عائلة المرحوم المجاهد علي كافي مكتبته الخاصة إلى المكتبة الوطنية الجزائرية "الحامة"، وتم ذلك مساء أول أمس بالمكتبة خلال حفل رمزي نظم بالمناسبة بحضور وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، وزوجة المرحوم وأفراد من عائلته ومديرة المكتبة الوطنية قوني وقد خصص جناح بالمكتبة ليحتضن هذا الكنز، للإشارة يتكون هذا الرصيد الهام من 1093 عنوان من بينها كتب ودوريات ومراجع وتقارير خاصة ببعض المؤتمرات، هذا إلى جانب 133 أسطوانة من النوع 45 دورة و33 دورة من التراث الجزائري العربي والغربي، ويضم هذا الرصيد مختلف المواضيع من تاريخ، وعلوم سياسية، وعلوم إسلامية، آداب، والثقافات المختلفة لبعض الدول العربية والأجنبية باللغة العربية ولغات أجنبية. للإشارة، فإن هذا الرصيد الهام سيوضع في متناول الجمهور بعد معالجته، وسيتم حفظه مع أرصدة المكتبات الخاصة لمجموعة من الشخصيات الوطنية والأجنبية على غرار مكتبة أبو العيد دودو، مكتبة طالب الإبراهيمي.

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