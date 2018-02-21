

الجولة الفنية المقبلة لفرقة " اللمة " البشارية بفرنسا ستقوم فرقة " اللمة" البشارية بجولة فنية عبر عديد المدن الفرنسية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 29 مارس القادم وذلك لأول مرة منذ ميلادها



وزيرة التربية نورية بن غبريت قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عشية اليوم الثلاثاء أطمئن كافة التلاميذ والأولياء بأنه تم الأخذ بعين الإعتبار كل الظروف التي مر بها أبناؤنا



إبراز القدرات السياحية التي تزخر بها ولاية تيسمسيلت هل السياحة بخير على مستوى ولاية تيسمسيلت .هل هي فعلا امل ورجاء الولاية مستقبلا ان لم نقل منفذا للخروج مما كانت تعاني ؟ هل ستغنينا



زعلان يتفقد محطة آغا للنقل بالسكك الحديدية قبل تسليمها و دخولها الخدمة قام وزير الأشغال العمومية و النقل, عبد الغاني زعلان, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, بزيارة تفقدية لمحطة آغا للنقل بالسكك الحديدية في حلتها الجديدة, حسبما أفاد



اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني في زيارة رسمية إلى إسبانيا علمنا جريدة "الاتحاد "عبر بيان اعلامي من قيادة الدرك الوطني انه وفي إطار التعاون العسكري الجزائري الإسباني، وبناء على دعوة من المدير العام للحرس المدني



نائب وزير الدفاع قايد صالح يشيد بجهود الرئيس بوتفليقة في إحلال السلم و الأمن بالجزائر أشاد اليوم، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بالجهود التي بذلها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إحلال



"لافروف" يدعو واشنطن لعدم اللعب بالنار في سوريا حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من محاولات تقسيم سوريا، داعيا الولايات المتحدة لعدم اللعب بالنار على الساحة السورية. وقال لافروف خلال جلسة لمنتدى "فالداي" الدولي



عبد الرحمان راوية يكشف: أكثر من ألف متعامل مخالف للتنظيم الجبائي والجمركي والبنكي كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش والمخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية



بن مسعود يعلن عن إعادة بناء وترميم متحف المجاهد بلرجام هي انتقادات لاذعة وجهت ،أمس الأول، إلى مدير المجاهدين بولاية تيسمسيلت من قبل والي الولاية عبد القادر بن مسعود ساعة زيارته إلى ببلدية لرجام .