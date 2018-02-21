وقد أدرجت هذه الفرقة التي تتشكل من عازفات وفنانات اللائي يستوحين أغانيهن من الرصيد الغنائي الأصيل لمنطقة الساورة والتي كانت قد أصدرت أول ألبوم لها من عبق التراث الغنائي العريق للساورة مطلع شهر فبراير الجاري في ملصق مهرجان ديتور بابل لمدينة غرونوبل (فرنسا) لتقديم حفلتين في 15 و20 مارس القادم وفق ما جرى توضيحه .
الجولة الفنية المقبلة لفرقة " اللمة " البشارية بفرنسا
ستقوم فرقة " اللمة" البشارية بجولة فنية عبر عديد المدن الفرنسية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 29 مارس القادم وذلك لأول مرة منذ ميلادها حسب ما أستفيد يوم الثلاثاء من أعضاء هذه الفرقة للغناء والموسيقى النسوية للساورة .
عدد القراءات 22 مرة | قراءات اليوم 22 مرة
طالع أيضا الثقافي
جديد الأخبار
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك