الثقافي
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19/02/2018 01:37:00

جميلة بوحيرد في مصر للمشاركة في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة


استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد التي وصلت القاهرة، مساء امس الاحد حيث تزور مصر خلال الشهر الجاري، لحضور الدورة الثانية من "مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة" الذى يُنظم برعاية المجلس بالتعاون مع وزارتي الثقافة والسياحة، كما يحمل مهرجان هذا العام اسمها.

ورحبت مرسي، رئيسة المجلس بالمناضلة جميلة بوحيرد في  مصر، وعبرت عن فخرها وامتنانها لوجودها في مصر خاصة في هذا التوقيت المهم في ظل ما يمر به الوطن من ظروف صعبة فى مواجهة قوى الإرهاب الغاشم للتأكيد على أهمية دور المرأة فى الدفاع عن الوطن سواء ضد قوى الاحتلال أو الإرهاب.

وينظم المجلس الاحتفالية الكبرى التي ينظمها المجلس، غدًا، لتكريمها على تاريخها النضالي، ودورها في الثورة الجزائرية خلال فترة الاستعمار الفرنسي.

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جميلة بوحيرد في مصر للمشاركة في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة

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