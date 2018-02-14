المخرج محمد شرشال يشارك في فعاليات الطبعة الـ3 لمهرجان المسرح الثنائي





سيشارك المخرج المسرحي محمد شرشال كضيف في فعاليات الطبعة الثالثة لمهرجان المسرح الثنائي المرتقب تنظيمها في الفترة الممتدة من 22 إلى 26 فيفري الجارى، بالإمارات العربية المتحدة. وقال المخرج في منشور له على صفحته الرسمية على الفايس بوك "لقد شرفني سعادة الأستاذ أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة في حكومة الشارقة "الإمارات"، ومدير مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، بدعوته الكريمة لشخصنا المتواضع للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان المسرح الثنائي كضيف، وعليه فأنا ممتن لهته الالتفاتة الجميلة الغالية، وأضاف "حقيقة، يسعدني أن أكون حاضرا في المهرجان، حاملا معي للشارقة محبة الشعب الجزائري لشعب الإمارات خاصة و لشعوب دول الخليج على العموم، إنني أتمنى أن تكون هته المشاركة فرصة للوقوف على حقيقة الممارسة المسرحية الإماراتية المحترمة والتعرف على جمهور الشارقة المسرحي" وشكر المخرج الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قائلا "أغتنم هته المناسبة لأشكر صاحب السمو الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على رعايته الهامة للمسرح في دولة الشارقة خاصة و في الوطن العربي على العموم، شكرا للإخوة المسرحيين في الخليج العربي الحبيب على التفافهم بشخصنا و تقديرهم الغالي لنا.. محبتكم دين في عنقي". للإشارة تشارك خمسة عروض أنتجت خصيصاً لتقدم في المهرجان الذي انطلق قبل ثلاث سنوات في إطار خطة الشارقة الهادفة إلى توسيع -وتنويع- منصات النشاط المسرحي بحيث تشمل مدناً ومناطق في الإمارة، ويعنى المهرجان الذي تنظمه إدارة المسرح في دائرة الثقافة، بالعروض المسرحية الثنائية (الديوـ دراما)، التي تنهض جمالياتها على التقاطب الدرامي القائم بين شخصيتين فوق الخشبة، ويستضيف العديد من النشاطات الفنية والثقافية المصاحبة مثل ورش التدريب الموجهة لمشرفي المسرح في المدارس، إضافة إلى الندوات النقدية التي تعقب تقديم العروض يومياً، والتي تشكل بحواراتها وبما تعرفه من تعدد وتنوع في وجهات النظر منصة للتفاعل والتواصل بين المشاركين. ودعت إدارة المهرجان العديد من المسرحيين العرب إلى المشاركة في الدورة الجديدة، التي تحتضن الدورة الخامسة عشرة من ملتقى الشارقة للمسرح العربي ويجيء هذه السنة تحت شعار "الفضاء المسرحي... التوجهات الجديدة وآفاقها" بمشاركة نخبة من الباحثين المحليين والعرب، وفي برنامج العروض، تشارك الإمارات بمسرحية "فردة دماغ" من تأليف جاسم الخراز وإخراج إبراهيم سالم الذي يشارك كممثل في العرض أيضاً مع مرعي الحليان في العرض "فرقة المسرح الحديث"، ومن المغرب يأتي عرض "جون لينون لم يمت" دراماتورجياً وإخراج عماد فجاج (فرقة زنقة آرت)، وتحت عنوان "العرس الوحشي»" تأليف فلاح شاكر وإخراج محمد الجراح تجئ المشاركة الأردنية (فرقة المسرح الجامعي)، أما سلطنة عمان فتشارك بمسرحية "العاصفة" من تأليف وإخراج عماد الشنفري (فرقة صلالة الأهلية) وتشارك مصر بمسرحية "الخلاص من تأليف وإخراج محمد مرسي (فرقة المشوار المسرحية). وتقدم هذه العروض في مسرح المركز الثقافي لمدينة دبا الحصن، في الفترة المسائية، وتحتضن صالات المركز ورش التدريب والندوات.

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