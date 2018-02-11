الفرقة الموسيقية "بوسعدية ساوند" تقدم عرضا فنيا بالعاصمة





أحيت الفرقة الموسيقية "بوسعدية سانود" للتعاونية الثقافية "عون" لمدينة سطيف مساء أول أمس حفلا استعراضيا تعاقبت فيه المشاهد لتصوير قيم الحب و التآزر في رحلة عبر التاريخ. و احتضنت قاعة ابن زيدون (ديوان رياض الفتح) العرض الذي أخرجته تونس آيت علي و كتبت نصه ليلى بن عائشة على خلفية مقاطع شعرية مقتبسة من توقيع جميلة مصطفى زقاي، و تدور أحداث هذا العمل الفني (70 دقيقة) حول قصة أب "بابا مرزوق" و ابنه اللذين يبحث كل منهما عن الأخر بعد أن فرقت بينهما قوى الشر التي سيطرت على منطقتهما، و يبرز العرض الذي يجسد سبعة مشاهد مختلفة ثراء الثقافة الجزائرية في علاقاتها بالثقافات الأخرى من خلال الغناء و الرقص من تقديم 14 ممثلا من مختلف مناطق الوطن، و يرحل الجمهور عبر هذا العرض إلى عدة مناطق من الغرب إلى الشرق ليحط الرحال في السودان و ليبيا و تونس و الأندلس إضافة إلى مناطق جزائرية على غرار بسكرة و بوسعادة و سطيف و منطقة القبائل و الجزائر العاصمة في تقاطع ثقافي مذهل أرسى الجسور بين الثقافات حيث ينتصر الحب في الأخير. و في كل توقف يتقمص بابا مرزوق شخصية بطل من أبطال تلك المنطقة على غرار عمر المختار البطل الليبي المقاوم ضد الاحتلال الإيطالي لبلده و إسماعيل يفصح الصحفي الجزائري الذي اغتالته أيدي الغدر سنة 1993 و اتيان ديني الذي أصبح نصر الدين ديني الرسام و النحات الفرنسي المستشرق الذي انبهر بجمال مدينة بوسعادة و بابا سالم الشخصية الخيالية المنبثقة من الفلكلور الجزائري، و وقدمت أمس فرقة "بوسعدية سانود" تحت إشراف وزارة الثقافة بالتعاون مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و ديوان رياض الفتح عرضا ثانيا بنفس القاعة.

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