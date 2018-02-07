مدير مسرح معسكر الجهوي ينشط ندوة صحفية اليوم بقصر الثقافة





ينشّط الأستاذ أحمد خوصة مدير مسرح معسكر الجهوي ندوة صحفية، اليوم، على الساعة العاشرة صباحا بقاعة قصر الثقافة مفدي زكرياء بهضبة العناصر بالعاصمة، حيث يتطرق فيها إلى الإنتاج المسرحي الجديد "آسف... لن أعتذر". وكشف عن بيان للمسرح الجهوي لمعسكر أن العمل يروم حبس الأنفاس وإنعاش الفكر الراكد وتحويل الحشود إلى جماهير، يحمل تواقيع مميّزة من نص الأستاذ المبدع فارس الكلمة محمد بشير سالم الذي رُشّح لجائزة أفضل نص في المهرجان الوطني الثاني عشر للمسرح المحترف "23 – 31 ديسمبر 2017" بالعاصمة، و-حسب ذات البيان- جرى تجسيد مسرحية "آسف... لن أعتذر" برؤية إخراجية للفنان عيسى جقاطي، سينوغرافيا المصمّم المخضرم عبد الرحمن زعبوبي، وموسيقى الأنيق حسان لعمامرة، هذا وستشهد الندوة حضور كافة فاعلي مسرحية "آسف... لن أعتذر". للإشارة المسرحية من إخراج الفنان عيسى جقاطي، وستجوب 14 ولاية في الفترة ما بين العاشر فيفري والثامن مارس المقبل.

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