افتتاح قاعة "مسرح الجزائر الوسطى".. الخميس المقبل
كشف رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش أنه سيتم افتتاح قاعة "مسرح الجزائر الوسطى" قاعة سينما الشباب "الكازينو سابقا" الخميس المقبل، وذلك بعد تصميمها في الأصل كقاعة للمسرح وتم تجهيزها مؤخرا من أجل بعث النشاط المسرحي العاصمي والمواهب الشابة وتقديم العروض من مختلف الولايات لتشجيع الجمعيات والإنتاج المسرحي خاصة في ضل الحركية التي تعرفها البلدية. وأكد بطاش أن مبادرة فتح أول مسرح بلدي بولاية الجزائر يتسع لـ500 مقعد هو إضافة نوعية للمشهد الثقافي يهدف إلى العمل والتكامل مع باقي المؤسسات والمسارح الجهوية والمسرح الوطني إلى تفعيل الساحة المسرحية من خلال تنظيم مهرجان خاص بالأطفال وكذا ورشات تكوينية في مجال الكتابة والإخراج والتمثيل والسينوغرافيا مؤكدا أن القاعة ستواصل في عرض الأفلام السينمائية.
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