الثقافي
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04/02/2018 13:55:00

بوشوشة عضو لجنة تحكيم "الموريكس دور"


انضمت الفنانة الجزائرية أمال بوشوشة إلى لجنة تحكيم جوائر "الموريكس دور" لسنة 2018 في لبنان عن فئة الأعمال الدرامية. وتصدّر خبر انضمام خريجة "ستار أكاديمي" إلى لجنة تحكيم برنامج المواضيع الأكثر متابعة على تويتر ما يفسر فرحة جمهورها بهذا الخبر، وبدأ النجوم منافساتهم أون لاين على فئات "الموريكس دور" لـ2018، بعدما أعلنت الصفحة الرسمية للبرنامج على الفايسبوك عن بدأ التصويت للمرشحين، ومن المفاجئات التي تم الكشف عنها لهذه السنة  هي انظمام النجمة أمال بوشوشة والممثل السوري قيش الشيخ نجيب إلى لجنة تحكيم البرنامج، ونذكر أن بوشوشة غائبة عن الساحة الفنية (سواءً التمثيل أو الغناء) منذ ولادة ابنتها "ليا"، وذلك بسبب رغبتها بانشغالها بحياتها الأسرية.

 

 

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بوشوشة عضو لجنة تحكيم "الموريكس دور"

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