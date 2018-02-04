الأغواط: استلام المسرح الجهوي خلال 2018
يرتقب استلام مشروع المسرح الجهوي الجاري إنجازه بالأغواط خلال السنة الجارية, بعدما بلغت نسبة تقدم أشغال ورشاته حدود 90 في المائة. وخصص مبلغ مالي بقيمة 200 مليون دج لاقتناء التجهيزات الخاصة بهذا النوع من المرافق الثقافية, والذي يندرج ضمن المخطط الخماسي المنقضي 2010 / 2014 , بطاقة 800 مقعد , ويتوفر على قاعة عرض وعدة ورشات و ركح يستجيب للمقاييس العالمية الخاصة بالهياكل المسرحية , فضلا عن فضاءات للتدريب , ومجسمات مختلفة , حسبما أوضح مدير الثقافة محمد نميلي، وبحكم نوعية التجهيزات التقنية العصرية التي سيتوفر عليها هذا الهيكل الثقافي الجديد, وعديد الملاحق الأخرى إضافة إلى فتحه آفاق للدراسات الجامعية في مجال الثقافة المسرحية, فإنه ينتظر أن تكون له أهمية وبعدا جهويا بل وحتى وطنيا مستقبلا، ويرتقب أن يقدم المسرح الجهوي بالأغواط إضافة جديدة, وإعطاء دفع للحركية الثقافية عموما, وترقية نشاط الفن الرابع على وجه الخصوص بالمنطقة. وتحصي ولاية الأغواط 150 ممارسا للنشاط المسرحي منخرطون ضمن خمس جمعيات محلية تنشط على وجه الخصوص ببلديات الأغواط وآفلو وسيدي بوزيد والخنق.
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