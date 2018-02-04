

بوشوشة عضو لجنة تحكيم "الموريكس دور" انضمت الفنانة الجزائرية أمال بوشوشة إلى لجنة تحكيم جوائر "الموريكس دور" لسنة 2018 في لبنان عن فئة الأعمال الدرامية. وتصدّر خبر انضمام خريجة "ستار أكاديمي" إلى



الأغواط: استلام المسرح الجهوي خلال 2018 يرتقب استلام مشروع المسرح الجهوي الجاري إنجازه بالأغواط خلال السنة الجارية, بعدما بلغت نسبة تقدم أشغال ورشاته حدود 90 في المائة. وخصص مبلغ مالي بقيمة 200



"تيسمسيلت" تتدعم بأول مطحنة للحبوب تدعمت ولاية تيسمسيلت بأول مطحنة للحبوب حيث تم تدشينها ،أمس الأول، من لدن والي الولاية عبد القادر بن مسعود الذي كان مرفقا بالأمين العام للإتحاد



تيسمسيلت : ربط أزيد من 200 مسكن بقرية "عمرونة" بشبكة توزيع غاز المدينة تم صباح أمس و تحت أجواء باردة بمنطقة كل ما ذكر اسمها في مثل هذا الصيف الى وربطت بزمهرير الشتاء انها بلدية ثنية الحد بولاية



مولينا: إسبانيا مدعوة لاتخاذ إجراءات قوية لحل نزاع الصحراء الغربية جدّد نائب رئيس حكومة قشتالة لا منتشا (وسط اسبانيا), غارسيا مولينا, استعداد حكومته للمساهمة في مساعدة الشعب الصحراوي، مع مطالبة اسبانيا باتخاذ اجراءات "قوية" لحل



هذه تعديلات الجمارك في قانون حماية المستهلك و قمع الغش طالب ممثلون عن الجمارك الجزائرية تغيير مصطلح "الدخول المؤقت" للمنتجات المستوردة بآخر أكثر دقة و وضوح في نص المادة 53 من قانون حماية المستهلك، و



بوعزقي: الدولة ستواصل جهودها في مجال صون المناطق الرطبة أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ،عبد القادر بوعزقي، أن الدولة ستواصل جهودها في مجال صون المناطق الرطبة واستعمالها العقلاني من خلال أعمال ومساهمات



نقابة "شبه الطبي" تقرر تجميد الدخول في الإضراب · غاشي: وزارة الصحة استجابت لملف المضايقات.. أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للشبه الطبي ،أمس، تعليق الإضراب الذي كان مرتقبا انطلاقه يوم الإثنين 5 فيفري الجاري،



المركز الجهوي لمكافحة السرطان بباتنة: الزرع الذاتي للخلايا الجذعية المكونة للدم أمل آخر للمرضى يحمل شروع المركز الجهوي لمكافحة السرطان بولاية باتنة منذ مطلع سنة 2018 في إجراء عملية الزرع الذاتي للخلايا الجذعية المكونة للدم أملا آخرا للمصابين بهذا