مساري وعسّاف يطلقان أغنية "Roll With It"

أطلق مغني الـ"بوب" العالمي "مساري" أغنيته الجديدة "Roll With It" والتي تجمعه بالفنان العربي العالمي محمد عسّاف. وقال مساري تعليقاً على هذا العمل "اخترت التعاون مع محمد عسّاف بعد أن ألهمتني قصة نجاحه، فإصراره على النجاح جعله يتخطى كل العقبات، وهذا الأمر يُعطي أملاً كبيراً للجيل الجديد، خاصةً لمن يبحث عن وسيلة لإيصال صوته إلى العالم"، مضيفا "أحببت كثيراً التصوير في دبي، هذه المدينة العالمية المليئة بالوجهات الفريدة والمواقع المميزة التي ساهمت في إضفاء رونق خاص على أجواء الأغنية من خلال عمل أفتخر به"، وأردف بالقول "ومن وجهة نظري فإن الموسيقى لا حدود لها، إذ هي لغة تجمع الشعوب وتُقرِّب المسافات، وأنا فخور بتعاوني مع محمد عسّاف الذي يمثل جيلاً جديداً من النجوم". من جهته، قال محمد عسّاف "أنا سعيد جداً بتعاوني مع فنان كبير مثل مساري من خلال هذه الأغنية، تشاركنا لحظات مرحة أثناء تسجيل الأغنية وتصوير الفيديو كليب في دبي، إن الموسيقى هي لغة عالمية وتُعَد من أسرع الطرق وصولاً إلى قلوب وعقول الناس"، مضيفا "وأنا متحمس لمشاركة هذا العمل مع الجمهور، خاصةً وأنه أول تعاون لي مع نجم عالمي". وقد شارك في تنفيذ الأغنية الجديدة عدد من الموسيقيين العالميين، من بينهم هادي شرارة، وجلال الحمداوي، و"داهيلا" ، و"ساد ماني"، و"نصري عطوي"، وتجدر الإشارة إلى أن مساري وعسّاف صوّرا أغنية "Roll With It" تحت إدارة المخرج الأمريكي ديفيد زيني، وذلك وسط أجواءٍ عفوية ومرحة جمعت النجمين في أشهر الأماكن والمعالم السياحية في إمارة دبي.

