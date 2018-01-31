واسيني الأعرج يوقع روايته "ليالى إيزيس كوبيا" في معرض الكتاب
احتفل الكاتب الجزائري واسيني الأعرج بتوقيع روايته "ليالى إيزيس كوبيا.. ثلاث مائة ليلة وليلة في جحيم العصفورية"، الصادر عن دار البيروتية، بمكتبة التنمية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49. وفور دخول واسينى المكتبة توافد عليه العديد من الزائرين لشراء كتابه الذي يدور حول مي زيادة والـ300 يوم الأخيرة الصعبة التي عاشتها في إحدى المستشفيات النفسية.
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