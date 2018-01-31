

توقيف المتورط في قضية إهانة وتهديد قاضي بالعاصمة أفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها اليوم الاربعاء بشأن توقيف المدعو (ع/م) القاطن ببلدية بئر خادم (الجزائر العاصمة) والمتورط في قضية إهانة وتهديد



تحديد هوية إرهابيين (02) خطيرين مقضى عليهما بجيجل تبعا للعملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 30 جانفي 2018، بمنطقة مشتة محسن، ببلدية برج الطهر، ولاية جيجل الناحية العسكرية الخامسة ،



مساري وعسّاف يطلقان أغنية "Roll With It" أطلق مغني الـ"بوب" العالمي "مساري" أغنيته الجديدة "Roll With It" والتي تجمعه بالفنان العربي العالمي محمد عسّاف. وقال مساري تعليقاً على هذا العمل "اخترت التعاون مع



واسيني الأعرج يوقع روايته "ليالى إيزيس كوبيا" في معرض الكتاب احتفل الكاتب الجزائري واسيني الأعرج بتوقيع روايته "ليالى إيزيس كوبيا.. ثلاث مائة ليلة وليلة في جحيم العصفورية"، الصادر عن دار البيروتية، بمكتبة التنمية بمعرض القاهرة



الداخلية اليمنية تؤكد تعاملها إيجابيا مع بيان دول التحالف العربي أكدت وزارة الداخلية اليمنية، التزامها بالتعامل إيجابيا مع بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الصادر ،أمس؛ بخصوص تهدئة الأوضاع في العاصمة المؤقتة للبلاد، مدينة عدن. وأوضحت



الاتحاد الإفريقي يعزل المغرب قام الاتحاد الافريقي باديس ابابا بعزل المغرب، معربا عن دعمه لمواصلة المفاوضات المباشرة بين المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وأعرب رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في اطار



السفير الفرنسي: استثمار المؤسسات الفرنسية "يشهد تطورا" في الجزائر · منح التأشيرات تضاعف إلى 413 ألف تأشيرة أكد سفير فرنسا بالجزائر كزافيي دريانكور مساء ، أول أمس، أن استثمار المؤسسات الفرنسية بالجزائر "يشهد تطورا". وأوضح السفير



بن مرادي يجتمع بممثلي جمعيات حماية المستهلك إجتمع وزير التجارة ،محمد بن مرادي، بأعضاء المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ممثلة في رئيسها وأمينها العام لمعالجة أزمة الحليب وإشكالية مادة الخبز . وأوضحت جمعية حماية



زرواطي : متنزه "واد السمار" سيفتح أبوابه للجمهور قريبا بعدما كان مفرغة عمومية.. أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة ،فاطمة الزهراء زرواطي، عن فتح حديقة واد السمار في الثلاثي الثاني من السنة الجارية لاستقبال العائلات الجزائرية