

وزارة الدفاع تؤكد تسوية أغلبية ملفات متقاعدي الجيش أكدت وزارة الدفاع الوطني, اليوم, أن أغلبية ملفات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي المودعة لدى المصالح المختصة قد تمت تسويتها, داعية إلى تجنب مختلف



ميهوبي يهدى درع الجزائر لعالم الآثار المصري زاهى حواس قام وزير الثقافة عز الدين ميهوبى بتكريم عالم الآثار المصري زاهى حواس، تقديرا لقيمته العلمية والثقافية، محليًا وعالميًا، ولجهوده في نشر الثقافة بالعالم، مؤكدا عمق



قمة ثلاثية في أديس أبابا لحسم ملف سد النهضة تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ،أمس، قمة ثلاثية بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني، عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا، هايلي ماريام ديسالين. وأوضح المتحدث



مشروع قانون إسرائيلي لضم الضفة الغربية قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أمس، إن أعضاء من حزب الليكود (يمين متطرف) سيطرحون على الكنيست (البرلمان) مشروع قانون يقضي بـ”ضم الضفة الغربية المحتلة إلى



بوعزقي: تحديث الفلاحة مرتبط بتنظيم المهن أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري ،عبد القادر بوعزغي، أن تحديث وعصرنة القطاع يبقى مرتبطا بتنظيم المهن و الشعب الفلاحية في شكل



لوح: مسابقة جديدة للقضاة خلال أيام كشف وزير العدل حافظ الأختام ،الطيب لوح، عن فتح مسابقة جديدة للقضاة خلال الأيام القادمة، مؤكدا أنه يمكن استلام واستخراج سجلات الحكم بالنسبة للأحكام الصادرة



فــرعون: بريد الجزائر يوظف أكثر من 3500 عامل..قريبا أعلنت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ،إيمان هدى فرعون، أمس، أن مؤسسة بريد الجزائر تنوي توظيف أكثر من 3500 عامل عبر 48 ولاية



أويحيى: بوتفليقة أحـد المــبادرين بالنيبـــاد ويتابع تنفيذ الآليــة أكد الوزير الأول ،أحمد أويحيى، بصفته ممثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قمة الاتحاد الافريقي بأن الجزائر تتقاسم ضرورة إصلاح مؤسساتي وهيكلي للاتحاد الافريقي"،



توقيف 12 مهربا بكل من برج باجي مختار و عين قزام في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي امس الاحد بكل من برج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6، (12) مهربا وضبطت مركبة رباعية