للناقد حسان الحديثي: صدور كتاب "حديث الخميس"
عن دار المؤلف للطباعة والنشر والتوزيع صدر كتاب "حديث الخميس" للناقد العراقي حسان الحديثي, قدم له الشاعر وليد الصراف, وجاء في 300 صفحة بتغليف مجلد، ويقع الكتاب في ثمانية أبواب. الكتاب هو تقديم للأدب العربي شعرا ونثرا بطريقة جديدة تتلاءم وعصر السرعة والانترنت، فهو يقدم الشعر والشعراء قديمهم وحديثهم بأسلوب يسهل على قارئ هذا العصر بالتعرف على تراثه الأدبي دون إسهاب وتعقيد ويربط الحاضر بالماضي بطريقة عاطفية قريبة للنفس ويشرح الفكر بالفكر والشعر بالشعر بطريقة لم يسبقه إليها أحد.
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