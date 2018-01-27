الجزائر ضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدءا من اليوم





تحل الجزائر ضيف شرف على الطبعة الـ49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تفتح فعالياته ابتداء من اليوم وتستمر إلى غاية 10 فيفري. ويشرف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، اليوم، على افتتاح فعاليات المشاركة الجزائرية بمعرض القاهرة الدولي الـ49 للكتاب إلى جانب نظيرته المصرية إيناس عبد الدايم، وسيلقي ميهوبي في حفل افتتاح هذه التظاهرة -التي تحتضن الجزائر كضيف شرف وتستمر فعالياتها إلى غاية 10 فيفري المقبل- محاضرة حول تاريخ العلاقات الجزائرية المصرية، وتم تسطير برنامج ثري ومتنوع سيجمع بين التاريخ والأدب والفن بينها أمسيات شعرية وندوات حول النشر والكتاب. وستشارك في المعرض مجموعة من الأدباء الجزائريين على غرار الروائي واسيني الأعرج الذي سيقدم محاضرة عن "التنوع الثقافي" والمخرج السينمائي أحمد راشدي الذي سيحاضر حول السينما الجزائرية، كما تشارك الجزائر في هذا المعرض بـ70 دار نشر بينها 25 دارا بالجناح الرسمي لوزارة الثقافة و11 دارا ممثلة عن نقابة الناشرين الجزائريين و34 عن المنظمة الوطنية للناشرين، وستكرم الجزائر بهذه المناسبة عددا من الرموز الثقافية والفنية والأدبية البارزة نظير جهودها في التواصل والتعاون الثقافي بين مصر والجزائر، وكانت مصر قد حلت في 2016 ضيف شرف على معرض الجزائر الدولي الـ21 للكتاب (27 أكتوبر- 5 نوفمبر).

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