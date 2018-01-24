الثقافي
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24/01/2018 13:31:00

عز الدين ميهوبي، يؤكد: فتح أبواب الشراكة مع الجالية الجزائرية في الخارج في المجال الثقافي والفني


أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، أول أمس، خلال استقباله لوفد الجالية الجزائرية بالخارج أن الأبواب مفتوحة أمامهم  للشراكة و التواصل لإنعاش الحياة الثقافية و الإسهام في مجالات التكوين و تنظيم الورشات والاستثمار في السينما و إنشاء مدارس فنية. و قال وزير الثقافة ردا على انشغالات أعضاء الوفد الذي يتواجد بالجزائر منذ السبت الماضي إن الفرصة سانحة للاستثمار في قطاع الثقافة لاسيما ما تعلق  بإعادة تهيئة دور السينما، و دعا الوزير الفنانين من مطربين و تشكيلين و كتاب إلى المشاركة في الأنشطة  الفنية التي تقام في الجزائر مجددا استعداد الوزارة لاستقبالهم في المنشآت  الفنية و قاعات العروض  لتقديم إبداعاتهم للجمهور، ووجه بالمناسبة دعوة للفنانين التشكيلين الذي ابدوا رغبتهم في تنظيم معارض و  المساهمة في تكوين الشباب وكذا إقامة معرض جماعي للتعريف بفنهم والتواصل  مع الفنانين المحلين، كما دعا الوزير الأدباء إلى المشاركة في الصالون الدولي للكتاب وكل المحافل الخاص بالكتابة و أيضا مساعدتهم في نشر أعمالهم  الجديدة. وذكر الوزير أيضا خلال  هذا اللقاء الذي  حضره نائب  رئيس المجلس  الشعبي الوطني جمال بوراس أن اللقاء سمح لأعضاء الوفد من طرح انشغالاتهم وتقديم اقتراحات و مشاريع الاستثمار في بلدهم الأصلي مشيرا إلى أن الكثير من الفنانين الجزائريين من أبناء الجالية نجحوا في تقديم أعمالهم بالجزائر وإنتاج أعمال فنية متنوعة، وشكل  هذا اللقاء مناسبة للوفد المتكون من 18 شخصا من مطربين و كتاب و  تشكليين و ممثلي الجمعيات لطرح بعض القضايا لاسيما تلك المتعلقة بمجال التكوين حيث قالت مطربة  الفن الأندلسي بهجة رحال في هذا الصدد أنها ترغب في إنشاء مدرسة لتعليم  الموسيقى الأندلسية بالجزائر. و من بين الاقتراحات الأخرى التي قدمها أعضاء الجالية في مجال حفظ  التراث  تعزيز إيجاد وسائل لحماية التراث المسروق الذي يعرض للبيع على صفحات  الانترنت، و شددوا في هذا السياق على ضرورة إيجاد الطرق للاقتناء هذه التحف و  استرجاعها و دعوة الخواص الذين يملكون تحف و أشياء أثرية إلى تقديمها للدولة، و ثمن الوزير في ختام اللقاء الحضور المتميز للجالية الجزائرية في الحياة  الثقافية داخل الوطن و سعيها الدؤوب للتعريف بالفن الجزائري في مختلف المجالات الإبداعية في البلدان التي يقيمون بها مؤكدا أن اللقاء كان عمليا تم فيه  تقديم أفكار مفيدة تساهم في انتعاش الحياة الثقافية.

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