

خلال سنة 2017: الدرك الوطني يعالج 900 قضية مرتبطة بالجريمة الإلكترونية عالج مركز الوقاية ومكافحة الجريمة الالكترونية التابع للدرك الوطني 909 قضايا مرتبطة بالجريمة الالكترونية وذلك خلال سنة 2017, حسب ما أفاد به بقسنطينة الرائد فريد



بسبب مسيرة معطوبي ومتقاعدي الجيش المسالك المؤدية الى العاصمة تختنق عرف الطريق السريع الرابط بين الجزائر العاصمة والبويرة صباح اليوم اختناق غير مسبوق على مستوى الطريق مما تحتم بالتدخل للوحدات التابعة للدرك الوطني بهدف فك



احمد اويحي: ارتفاع اسعار البترول اقرتها ظروف استثنائية لذا يتوقع كل شيئ؟ قال صباح اليوم السبت الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن موضوع الشراكة بين القطاع العام والخاص والذي اخذا ماخذا اكثر من حجمه



الفيفا يهدد بتجميد أنشطة الاتحاد الجزائري لكرة القدم هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم، بتجميد أنشطة الاتحاد الجزائري للعبة، في حال عدم تسوية بعض القضايا الخلافية بين بعض الأندية المحلية ولاعبيها السابقين الأجانب. وكشف رئيس



توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من وهران وسطيف في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 19 جانفي 2018، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بكل من وهران



قصر الثقافة مفدي زكريا يحتضن معرضا للصور نظمت، أول أمس، وزارة الثقافة في إطار التعاون الثقافي الصيني، بقصر الثقافة مفدي زكريا معرضا للصور حول العادات والتقاليد والثقافة الإسلامية في أكثر من 65



إيليزي: إقبال واسع للزوار على الصالون الوطني للصناعات التقليدية أبهرت تشكيلات ونماذج لمنتجات حرفية متنوعة أبدعت فيها أنامل حرفيين من مختلف ولايات الوطن زوار الصالون الوطني للصناعات التقليدية في طبعته الثالثة الذي تتواصل فعالياته



لاجئو الروهينغا يواصلون الفرار قال مسؤول في بنغلادش إن اللاجئين الروهينغا يواصلون الفرار من ميانمار إلى بلاده، بالرغم من إعلان الدولتين البدء في إعادة لاجئي الأقليات العرقية إلى بلدهم



توقيع اتفاق مشترك لاستغلال حقل رحود الكروف بورقلة تم التوقيع على عقد لاستغلال الحقل النفطي بمنطقة رحود الكروف الواقع في حوض بركين بولاية ورقلة وذلك من طرف مجمع سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد