قصر الثقافة مفدي زكريا يحتضن معرضا للصور
نظمت، أول أمس، وزارة الثقافة في إطار التعاون الثقافي الصيني، بقصر الثقافة مفدي زكريا معرضا للصور حول العادات والتقاليد والثقافة الإسلامية في أكثر من 65 دولة ويدوم إلى غاية 25 جانفي الحالي. وتعد هذه التظاهرة مبادرة من الجمعية الصينية "نينغشيا الإسلامية لترقية الاقتصاد الثقافي والصداقة الدوليين"، كما تهدف هذه التظاهرة إلى إظهار البعد الثقافي لمبادرة الرئيس الصيني المسماة " الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن 21". للإشارة يحضر هذا العرض وفد صيني متكون من ثمانية أشخاص يترأسهم "HEI LIANGJIE "، عضو اللجنة الدائمة لبرلمان منطقة نينغشيا ورئيس الجمعية الصينية نينغشيا الإسلامية لترقية الاقتصاد الثقافي والصداقة الدوليين.
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