إيليزي: إقبال واسع للزوار على الصالون الوطني للصناعات التقليدية





أبهرت تشكيلات ونماذج لمنتجات حرفية متنوعة أبدعت فيها أنامل حرفيين من مختلف ولايات الوطن زوار الصالون الوطني للصناعات التقليدية في طبعته الثالثة الذي تتواصل فعالياته بدار الثقافة "عثماني بالي" بإيليزي. وتستقطب هذه التظاهرة منذ افتتاحها الأربعاء الماضي جمهورا كبيرا من عشاق و متذوقي فنون الصناعة التقليدية الذين يكتشفون بمختلف أجنحة الصالون منتجات متنوعة في الحرف التقليدية ي مابين الخياطة والطرز والأواني الفخارية والتحف المنزلية وكذا مواد التجميل والعطور التقليدية ي والحلي التقليدية لمنطقة القبائل الذي تلقي إقبالا واسعا، وتهدف هذه المبادرة بالدرجة الأولى إلى إبراز الموروث الثقافي وحرف الصناعات التقليدية العريقة الذي تتميز به مختلف مناطق الوطن إضافة إلى الترويج لها باعتبار أنها رافدا من روافد السياحة الوطنية ي خاصة في مثل هذه المناطق الصحراوية التي تعتبر مناطق سياحية بإمتياز كما أوضحت المكلفة بالمرأة باللجنة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف حلاق لامية. كما تعتبر أيضا مناسبة للإحتكاك فيما بين الحرفيين القادمين من مختلف ولايات الوطن وتبادل الخبرات في عديد مجالات الصناعة التقليدية ي فضلا عن اكتشاف مختلف الطاقات التي سيعول عليها مستقبلا في التظاهرات والمواعيد المخصصة للصناعة التقليدية، وبذات المناسبة دعا إطارات هذه اللجنة حرفيي ولاية إيليزي إلى اغتنام هذا الفضاء من أجل الترويج لمنتوجاتهم التقليدية وتسويقها ي لضمان استدامة نشاطهم الحرفي، وتشهد هذه الطبعة من الصالون الوطني للصناعات التقليدية التي بادرت بتنظيمها اللجنة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف والتي تمتد على مدار 15 يوما مشاركة 20 حرفيا يمثلون 11 ولاية ينشطون في مختلف مجالات الحرف والصناعات التقليدية.

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