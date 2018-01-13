عبد الرزاق دوراري: "الأكاديمية الجزائرية للأمازيغية ستعمل على انتقاء الأعمال المنجزة حول هذه اللغة"





أكد أستاذ اللسانيات وعلوم الترجمة و مدير المركز الوطني البيداغوجي و اللساني لتعليم الأمازيغية عبد الرزاق دوراري أول أمس، أن مهمة الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية ستتمثل في انتقاء الأعمال المنجزة حول هذه اللغة من خلال إعادة توجيهها. في مداخلة له عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، اعتبر الأستاذ الجامعي أن الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية ستتكفل بانتقاء جميع الأعمال المنجزة إلى حد الآن و إعادة توجيه هذا المكسب كون الأمازيغية أضحت لغة رسمية، و بشأن الحروف المستعملة في تدريس اللغة الأمازيغية، أكد دوراري أنه انطلاقا من مبدأ التنوع الثقافي و اللغوي لمختلف مناطق الوطن "لا يمكننا إرغام الناس على خط محدد" معتبرا أن أكاديمية اللغة الأمازيغية "يفترض أن تعمل بالخطوط الثلاثة اللاتيني و العربي و تيفيناغ". و يرى دوراري أن عمل الأكاديمية يجب أن يقوم على مبادئ اللسانيات التي تعترف بالاختلاف و تصفه قبل الانتقال إلى ضبط المتغيرات ثم معرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى لغة موحدة، مشيرا إلى أنه من الضروري تشكيل مدونة عامة للغة الأمازيغية على أساس المتغيرات و تشكيل معجم خاص بكل متغيرة، و على صعيد آخري أوضح المتحدث أن تكريس يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر يعد رمزا قويا نرسله إلى المجتمع من أجل وحدته و بقائه، مضيفا أنه بهذا القرار الدولة الجزائرية كرست جزائريتها الضاربة في عمق التاريخ و هويتها الحقة"، و فيما يتعلق بتدريس اللغة الأمازيغية الذي يشمل حاليا 38 ولاية أشاد الأستاذ بالمنهجية التي تتبعها وزارة التربية الوطنية التي تهتم كثيرا بالجانب البيداغوجي و العلوم و ليس بالإيديولوجيا و السياسة. و كان الوزير الأول أحمد أويحيى قد عقد الاثنين المنصرم مجلسا وزاريا مشتركا خصص لتفعيل تدريس اللغة الأمازيغية و إعداد مشروع القانون العضوي المتضمن إنشاء أكاديمية جزائرية للغة الأمازيغية طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 27 ديسمبر الفارط، من جهة أخرى سيتم تنصيب مجموعة عمل وزارية مشتركة لدى مصالح الوزير الأول تتولى مهمة إعداد مشروع قانون تمهيدي حول إنشاء أكاديمية اللغة الأمازيغية.

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