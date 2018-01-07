الثقافي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
07/01/2018 13:18:00

تبسة: إعادة تأهيل التراث التذكاري لتيفاست العتيقة


بلغت الورشة واسعة النطاق لإعادة تأهيل وسط مدينة تبسة خلال سنة 2017 سرعتها القصوى حسب ما صرح به المدير المحلي للتعمير و الهندسة المعمارية و البناء مجيد إملول. وقد مكنت عمليات المتابعة و التوجيهات و تعزيز الورشات خلال نهاية سنة 2017 من الدفع بهذا المشروع الرامي للحفاظ على تراث تيفاست العتيقة وإعادة تأهيله و كذا المحافظة على ذاكرة هذه الولاية الحدودية المتاخمة لدولة تونس الشقيقة ومن ثمة جذب الزوار من جميع الجهات، وتشكل إعادة رؤية ساحة كارنو بولاية تبسة و مباني الشارع الذي تتواجد به إلى سابق عهدها بالنسبة للسكان كما السلطات أملا لإعادة إحياء المنطقة و تحسين صورتها. وشهدت سنة 2017 تسريع أشغال هذه الورشة الضخمة التي رصدت لها السلطات المحلية غلافا ماليا بـ280 مليون د.ج من أجل تهيئة و إعادة تأهيل المدينة العتيقة علاوة على محيطها الخارجي حسب ما صرح به المدير المحلي للتعمير و الهندسة المعمارية و البناء مجيد إملول، وبلغ معدل تقدم الأشغال التي تم إطلاقها في 31 جويلية 2016 لحد الساعة 75 بالمائة, حسب ما أردفه ذات المسؤول مشيرا إلى أن هذا المشروع واسع النطاق سيستلم خلال الثلاثي الأول من سنة 2018. ومن جهته صرح رئيس مكتب عصرنة التعمير على مستوى مديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء عمر حسناوي بأن المؤسسة الجهوية للأشغال العمومية التزمت بإنجاز أشغال التهيئة و التطهير و الإنارة بميزانية قدرها 220 مليون د.ج في حين تم تكليف المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية بتهيئة المساحات الخضراء والسقي و الصيانة بمبلغ إجمالي قدره 60 مليون د.ج، وحسب ذات المصدر فإن هذا المشروع يستهدف جعل تبسة وجهة سياحية على اعتبار أنها -حسب ما أردفه حسناوي- تتوفر على جميع المؤهلات لتحقيق ذلك لاسيما النصب التذكارية النادرة و المواقع الأثرية و المعمارية الثرية جدا و التي يتعين إعادة تثمينها. كما شدد رئيس الجهاز التنفيذي المحلي عطا الله مولاتي خلال خرجاته التفقدية على نوعية أشغال إعادة التأهيل و على ضرورة احترام آجال التنفيذ بالنظر لأهمية هذا المشروع الذي يستهدف تحسين صورة تبسة حتى تصبح وجهة مفضلة للزوار من داخل و خارج الوطن، ومن جهتهم يولي السكان القدامى لـساحة النصر "ساحة كارنو سابقا" المتواجدة بالمدينة العتيقة لتبسة و التي تعد قلبها النابض اهتماما كبيرا لهذه المبادرة التي لاقت استحسانا كبيرا في صفوفهم، ويطمح هؤلاء أن يستفيد هذا المكان من عمليات تهيئة ملائمة تسمح بخلق فضاء سياحي من شأنه استحداث مورد اقتصادي آخر للمساهمة في التنمية المحلية و الوطنية.  وسيشكل ترميم و إعادة تأهيل التراث الثقافي للولاية جوهر مجموع الهياكل الثقافية و الاقتصادية الجديدة علاوة على المساهمة في إعادة تثمين النشاطات الاقتصادية المحلية بمدينة تيفاست العتيقة.

عدد القراءات 33 مرة | قراءات اليوم 1 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

تبسة: إعادة تأهيل التراث التذكاري لتيفاست العتيقة

بلغت الورشة واسعة النطاق لإعادة تأهيل وسط مدينة تبسة خلال سنة 2017 سرعتها القصوى حسب ما صرح به المدير المحلي للتعمير و الهندسة المعمارية و
image

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون: واشنطن: نريد علاقات طبيعية مع موسكو

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إن بلاده تسعى لتطبيع العلاقات مع روسيا، لكن هناك عراقيل خطيرة أمام هذا المسعى. وأوضح تيلرسون في حديث لقناة "سي
image

فيما يطمح الفلاحون للتصدير: نتائج جيدة لشعبة الزيتون في الجزائر

تسعى الجزائر إلى ترقية زراعة أشجار الزيتون كبديل للمحروقات تزيد من مداخيل الدولة حيث تعمل السلطات المعنية على توسيع المساحات المزروعة بأشجار الزيتون وقد استطاعت
image

مجموعة أكسفورد الاقتصادية : آفاق اقتصادية "إيجابية" للجزائر

أكدت المجموعة البريطانية لخبراء الاقتصاد (مجموعة أكسفورد الاقتصادية)، أن الآفاق الاقتصادية للجزائر تبقى إيجابية رغم التحديات المرتبطة بانخفاض مداخيل الدولة الناجم عن تهاوي أسعار البترول
image

توقيف سبعة (07) مهربين بكل من برج باجي مختار وعين قزام

في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 06 جانفي 2018 بكل من برج باجي مختار وعين قزام الناحية العسكرية
image

وكلاء السيارات يدخلون في حالة ترقب.. !!

دخل وكلاء السيارات في حالة ترقب شديد على خلفية عدم فصل السلطات العمومية في وضعيتهم بشأن الحصول على رخصة الاستثمار في مجال تركيب السيارات، ولجوء
image

"طمار" و "كعوان" يضعان قاعدة الاتصال والبث السمعي البصري

قام وزير السكن و العمران والمدينة ،عبد الوحيد طمار، برفقة وزير الاتصال ،جمال كعوان، أمس، بالجزائر بوضع القاعدة الأساسية لتزويد جامع الجزائر بأجهزة الاتصال وتقنيات
image

"مخطط استعجالي لتفادي توقف مركب الحجار مجددا"

أكد وزير الموارد المائية ،حسين نسيب، أمس،  أن مشكل توقف مركب الحجار بسبب نقص المياه لن يتكرر مستقبلا، كاشفا أنه تم وضع مخطط إستعجالي إلى
image

بلعيد: "تجسيد الديمقراطية الحقيقية يتطلب نضالا طويلا "

أكد رئيس جبهة المستقبل ،عبد العزيز بلعيد، أمس، أن تجسيد الديمقراطية الحقيقية يتطلب نضالا طويلا،  وقال إن تجسيد  الديمقراطية الحقيقية يتطلب عملا كبيرا ونضالا طويلا وهي لا
image

مقري: الساحة السياسية تعيش صراع مسبق على رئاسيات 2019

يرى رئيس حركة مجتمع السلم،عبد الرزاق مقري، أمس، أن الأحزاب دخلت في صراع  حول رئاسيات  2019 ، وقال إنه من المفروض أن يتعاون الجميع على
قيم هذا المقال
0