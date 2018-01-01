وهران: أسبوع التراث الأمازيغي بدءا من 9 جانفي

ستقام الطبعة الأولى لأسبوع التراث الأمازيغي بين 9 و 14 جانفي القادم بوهران تحت شعار "يناير يجمعنا"، و تتضمن هذه التظاهرة المنظمة من طرف مديرية الثقافة والجمعية الثقافية "نوميديا" بمساهمة مديرية الشباب و الرياضة مزيجا متنوعا من الأنشطة التراثية والفنية التي تبرز ثراء الثقافة الأمازيغية. و بهذه المناسبة ستقام عدة معارض بمشاركة أكثر من 80 عارضا تبرز مختلف الجوانب الثقافية الأمازيغية منها الطبخ والتراث المادي واللامادي الأمازيغي والمخطوطات و المنحوتات و اللوحات الفنية و الكتب و الآلات الموسيقية، كما ستبرز هذه المعارض مهارات بعض الحرفيين في مجالات إنتاج العسل و الحلفاء و النحاس و الفخار وصناعات الصابون و الجلود و السيراميك والحلي التقليدية و الأزياء التقليدية و الحياكة وغيرها من الحرف اليدوية فضلا عن إقامة ورشات لعرض بعض الصناعات في النسيج و الطرز و الحلويات، كما سيكون الجمهور الوهراني على موعد مع كرنفال "ايراد" و الفلكلور الأمازيغي من تقديم فرقة "اطبالن" وتقديم مقطوعات موسيقية من التراث الأمازيغي الجزائري من طرف طلبة المعهد الجهوي للموسيقي لوهران و لقاءات شعرية وعرض سلسلة من الأفلام منها " ماشاهو" للمخرج بلقاسم حجاج و " أزول " لنبيل قربي و كذا عروض مسرحية و في فن الحكاية. وتم أيضا برمجة ندوات أدبية تتناول عدة مواضيع منها " الأدب الأمازيغي بين الشفوية و الكتابة " و " احتفالية يناير" و "أعمال الكاتب الكبير مولود معمري" و"دور المجتمع في تعزيز الثوابت الوطنية وسبل تثمينها" فضلا عن إقامة ورشة لتعليم اللغة الأمازيغية، وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن الأربعاء الماضي خلال اجتماع مجلس الوزراء عن قراره بتكريس يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير 2018.

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