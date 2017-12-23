المهرجان الـ12 للمسرح المحترف: 16 مسرحية تدخل غمار المنافسة





ستتميز الطبعة الـ12 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف الذي يفتتح اليوم بالجزائر العاصمة بعرض 16 مسرحية معظمها مقتبسة من الأدب الجزائري. وعلاوة على مسرح الجزائر العاصمة الذي سيشارك بمسرحية "أومرتا" ستعرف الطبعة الـ12 مشاركة 14 مسرحا جهويا و تعاونية من سيدي بلعباس, سيقدم خلالها 11 عرضا مسرحيا مقتبسا من نصوص جزائرية، من بين المسرحيات المبرمجة في طبعة 2017, نذكر "أجباني" من تيزي وزو و "العطب" من باتنة و "الإشاعة" لمسرح أم البواقي و "عودة الحراقة" من بجاية و "ما بقات هدرة" من سكيكدة، وسيتنافس المشاركون على نيل 8 جوائز تمنحها لجنة التحكيم لأحسن عرض وأحسن إخراج و أحسن سيناريو و السينوغرافيا و أحسن دور رجالي و نسوي. كما برمجت 7 عروض خارج المنافسة بقاعة سينما "الشعب" الكازينو سابقا التي أعيد ترميمها منذ سنوات، و ستتخلل العروض المسرحية المبرمجة في الطبعة ال12, العديد من المحاضرات و الورشات التكوينية حول النقد المسرحي و مهنة التمثيل و لغة الجسد كما سيتم تكريم الممثل و المخرج المسرحي عبد الحليم رايس و الفنان عمار قندوز أحد اعمدة المسرح الجزائري، حتى الأطفال كان لهم نصيب في برنامج المهرجان إذ ستقدم عروض مخصصة للجمهور الناشئ بساحة محمد توري المقابلة للمسرح الوطني محي الدين بشطري إلى غاية الـ31 من شهر ديسمبر الحالي.

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