الثقافي
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12/12/2017 14:29:00

الأرشيف الوطني ينظم معرضا للصور لمسيرة فيدال كاسترو


نظم الأرشيف الوطني، أمس، بالجزائر العاصمة معرضا للصور لمسيرة الرئيس الكوبي السابق الراحل فيدال كاسترو يبرز العلاقات التاريخية التي كانت تربطه بالجزائر منذ الثورة التحريرية، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لوفاته. وأوضح المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي لدى إشرافه رفقة سفيرة كوبا بالجزائر، كلارا مارغريتا بوليدو اسكانديل، على افتتاح المعرض أن هذه التظاهرة تعد وقفة تقدير واحترام و وفاء للفقيد المناضل صديق الجزائر فيدال  كاسترو والتذكير بالعلاقات التي كانت تربطه بالجزائر، وقال شيخي إن تنظيم هذا المعرض الذي يصادف إحياء الذكرى الـ57 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 جاء للتعبير عن الصداقة القائمة بين الشعبين الجزائري والكوبي والتي تعود إلى أيام الثورة التحريرية المجيدة، من جهتها، ثمنت سفيرة كوبا هذه المبادرة التي تعبر عن عمق العلاقات  التاريخية الأخوية القائمة بين البلدين، مشيرة إلى أن الحب الكبير الذي كان  يكنه الراحل للجزائر وللعلاقات الوطيدة التي كانت تجمعه برؤساء الجزائر خاصة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى ذلك تضمن المعرض عدة صور لزيارات عمل وصداقة للفقيد للجزائر و لقاءاته مع رؤساء الجزائر ومنها مشاركته المميزة في قمة بلدان حركة عدم الانحياز التي احتضنتها الجزائر سنة 1973. يذكر أن الرئيس الكوبي السابق فيدال كاسترو توفي يوم 26  نوفمبر 2016 وإثر ذلك أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن حداد وطني لمدة ثمانية أيام عبر التراب الوطني.

 

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