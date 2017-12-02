عز الدين ميهوبي، يؤكد: "على المجتمع المدني الاندماج في عملية الحفاظ على التراث وحمايته من التلف والسرقة"





دعا وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، أول أمس، بالجزائر العاصمة المجتمع المدني للمساهمة في التعريف والتحسيس بأهمية حفظ التراث والمشاركة في الجهد المبذول من أجل حماية المواقع الأثرية من أعمال السرقة والنهب. و قال وزير الثقافة في رده خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفهية عن انشغال النائب عن جبهة التحرير الوطني اليامين بوداود حول وضعية الآثار والإهمال الذي توجد فيع بعض المواقع الاثارية بالمسيلة على غرار قلعة بني حماد مستفسرا عن مشروعي قصر الثقافة و متحف المدينة سيصدر قريبا المرسوم التنفيذي لمخطط حفظ وترميم هذا الصرح الحضاري الذي كان عاصمة للدولة الحمادية بعد أن أنجزت الدراسة الخاصة به، وأضاف في هذا الشأن أنه تم إرسال باحثين مختصين لمعاينة الموقع و ثم القيام بالحفريات، وأشار من جهة أخرى إلى المشاريع الكبرى التي أدرجت بالمنطقة مثل قصر الثقافة والمتحف تجمدت بسبب تأخر انطلاقها وأضاف أن الوزارة تعمل على رفع التجميد مذكرا بوجود مشاريع جديدة تتمثل في مسرح و قاعة كبرى للعروض وغيرها. وبخصوص عمليات السرقة و النهب التي تتعرض لها المتاحف و المواقع الأثرية خاصة تلك المفتوحة قال وزير إنه تم استرجاع 130 قطعة مسروقة في منطقة مسيلة حولت إلى متحف نصر الدين ديني ببوسعادة في انتظار انجاز متحف مسيلة، وثمن بالمناسبة جهود مصالح الأمن و الدرك الوطني و الجمارك لحماية هذه الآثار، وشدد الوزير على ضرورة تعزيز حماية المواقع الأثرية و تزويدها بوسائل المراقبة، كما حث المواطنين على التبليغ عن حالات السرقة وعمليات البيع التي كثيرا ما تتم على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وكشف الوزير في هذا السياق عن التحضير لمراجعة قانون حماية التراث الثقافي وسيتضمن أحكام جديدة تشدد العقوبات على مهربي التحف والآثار. و قال بشأن بعث مهرجان قلعة بني حماد أنه لا يرى مانعا في ذلك على أن يتم احترام قوانين حماية التراث و تعليمات اليونسكو، وأضاف أن الوزارة لا توقف أي مهرجان لكن على المبادرين البحث عن التمويل و الوزارة تساعد في حدود ممكنة، وفي رده على سؤال للنائب عن التجمع الوطني الديموقراطي حكيم بري بشان وضعية مدينة طبنة الأثرية ببريكة التي تتعرض للتخريب و النهب و عملية البناء بجوارها أن هناك تكفل بالموقع في إطار مخطط حمايته وأنه ستحدد الأشغال الاستعجالية والمتوسطة المدى . كما سترسل بعثات من الخبراء و الباحثين لتحديد مساحة و حدود الموقع لتأمينه و تحديد مسارات الزوار و إنشاء متحف بها و تحديد مناطق خاصة للحفريات.

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