الثقافي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
03/10/2017 12:07:00

مهرجان السبيبة الفلكلوري.. فرصة لعرض الموروث الحضاري والثقافي لجانت


جدد سكان عروس التاسيلي جانت بولاية إيليزي، أول أمس، الموعد مع تظاهرة العيد السنوي "سبيبا" وسط أجواء  احتفالية رائعة رسمتها لوحة فسيفسائية مليئة بالألوان التي امتزج فيها الإيقاع  التارقي الأصيل بأهازيج وقصائد مستوحاة من عمق التراث الثقافي المادي  واللامادي الذي تزخر به المنطقة. وعرفت الساحة التي تحتضن هذه الإحتفالية السنوية والتي تعرف محليا بـ"دوغيا" ومنذ الساعات الأولى من صباح أول أمس، توافدا كبيرا للمشاركين من كلا القصرين  "الميهان" و "زلواز" وهما القصران المعنيان بهذه التظاهرة التقليدية وهم في أبهى حلتهم، حيث ارتدوا أفخم أنواع اللباس التقليدي للرجلي أو المرأة حاملين السيوف والآلات التقليدية الإيقاعية على غرار آلة "القنقة" وغيرها، ويرى أحد أعيان قصر الميهان حساني الشيخ " أن عيد سبيبا هو بمثابة حدث وطني لما يكتسيه من أهمية بالغة لدى سكان مدينة جانت على وجه الخصوص ومنطقة  التاسيلي عموما '' مشيرا إلى أن هذه المناسبة التي تنظم يوم العاشر من محرم  والمعروف محليا بـ"تيليلين" ي تعد فضاء للإلتقاء بين سكان القصرين بساحة  "دوغيا" التي تقسم شمال المدينة (قصر زلواز) وجنوبها (قصر الميهان). وتشهد الساحتان المجاورتان للقصيرين المعنيين بتظاهرة ''سبيبا'' منذ مطلع شهر  محرم تدريبات تحضيرا لليوم الأكبر " تيليلين" وكذا تحضير مختلف الآلات والأدوات المستعملة في هذه المناسبة على غرار " تكمبوت" و "القنقة" وسط أجواء  إحتفالية تنافسية وكلهم عزيمة على إبراز الذات في هذا اليوم الكبير.

 

أجواء تمتزج فيها الأهازيج بالإيقاعات واستعراضات بالسيوف

 

ويتنافس سكان القصيرين ضمن فعاليات هذه المناسبة التقليدية على فترتين وتخص  الفترة الصباحية إستعراض اللباس التقليدي الذي يميز الإنسان التارقي، حيث يتم  إبراز أبهى وأجمل أنواع اللباس وسط أغاني وقصائد شعبية يمتزج فيها الغزل  بالمدح والرثاء برفقة إيقاعات تصنعها آلة "القنقة". وتشهد الفترة المسائية من تظاهرة "سبيبا" التي تبدأ عادة بعد صلاة العصر استعراض خاص بالسيوف قبل أن يفترق الجموع بعدها بما يسمى "أغاي ناواتاي" "دوران الحول" معلنين بذلك نهاية الاحتفالية للإعلان الرمزي عن الفائز في هذه المناسبة، وتحمل إحتفالية "سبيبا" دلالات اجتماعية متعددة من بينها لم الشمل بين أفراد  المجتمع الواحد ي كما أنها موعد أيضا للتلاقي والتواصل. ومن جانبه عبر رئيس "جمعية سيدي عامر" من ولاية سيدي بلعباس عن 'سعادته'  للحضور رفقة عدد من زملائه لأول مرة لهذه التظاهرة الثقافية التقليدية العريقة  التي اعتبرها 'حدثا ثقافيا وطنيا هاما  يبرز الزخم التراثي لأحد روافد السياحة الجزائرية من خلال التعرف عن قرب على هذا الموعد السنوي، ووجه ذات المتحدث بالمناسبة رسالة من خلال هذه التظاهرة إلى جميع الجزائريين  لحضور مثل هذه المناسبات التقليدية ي من أجل 'إعطاء نفس جديد للسياحة  الداخلية خاصة في ظل التحفيزات التي أطلقها قطاع السياحة والصناعة التقليدية. للإشارة فإن سكان عروس التاسيلي جانت يحتفلون بمناسبة "سبيبا" التي تم  تصنيفها في 2014 تراثا عالميا من طرف المنظمة الأممية للتربية والعلوم  والثقافة (اليونيسكو).

عدد القراءات 5 مرة | قراءات اليوم 5 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

المديرية العامة للأمن الوطني والأنتربول ينظمان ورشة تدريبية في مجال تحليل المعلومات الجنائية

انطلقت الورشة التكوينية في مجال تحليل المعلومات الجنائية، بمركز القيادة والسيطرة للأمن الوطني بالجزائر العاصمة، بتاريخ 01 إلى غاية 05 أكتوبر 2017، من تنظيم المنظمة
image

مهرجان السبيبة الفلكلوري.. فرصة لعرض الموروث الحضاري والثقافي لجانت

جدد سكان عروس التاسيلي جانت بولاية إيليزي، أول أمس، الموعد مع تظاهرة العيد السنوي "سبيبا" وسط أجواء  احتفالية رائعة رسمتها لوحة فسيفسائية مليئة بالألوان التي
image

إكتشاف قنبلتين تقليديتي الصنع وحشوتين لحزام ناسف ببجاية

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 02  أكتوبر 2017 بولاية بجاية الناحية العسكرية الخامسة ، قنبلتين (02) تقليديتي الصنع وحشوتين لحزام ناسف وهواتف نقالة. وفي
image

«فورين بوليسي»: المستفيد الأول من الأزمة الخليجية جماعات الضغط…وقَطَر ليست حليفةً لإيران

في تقرير أعده سايمون هندرسون، مسؤول برنامج الطاقة والخليج في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، قال: إنه لا مؤشرات في الأفق عن قرب حل الأزمة
image

الحكومة تشجع الاستثمار في مجال المحروقات لاسيما المحروقات الصخرية

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الأحد  بأرزيو (وهران) بأن الحكومة تشجع الاستثمار في مجال المحروقات لا سيما  المحروقات الصخرية لأنه "لدينا قدرات في هذا
image

والي الشلف يشدد اللهجة مع المقاولات المتقاعسة والمسؤولين المتخاذلين

هدد والي ولاية الشلف عبد الله بن منصور ،المقاولات المتقاعسة والمسؤولين المتخاذلين في المراقبة الدورية بخصوص إنجاز  المشاريع  وخاصة منها المتأخرة ،  أين أشار والي
image

أحمد نايت الحسين: رخصة السياقة البيومترية نهاية 2017

أعلن مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات أحمد نايت الحسين، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن توزيع رخصة السياقة الالكترونية البيومترية سيتم قبل نهاية 2017,
image

"أبــــــوس" ترفع أكثر من 15 قضية مستعجلة لوزير التجارة

أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك "أبوس"، أمس، أنها قامت برفع أكثر من 15 قضية ساعة في المجال الاستهلاكي خلال لقاءها بوزير التجارة والتي تفاعل معها
image

"الكناباست" يدعو إلى عقد جمعيات عامة تحسبا للاحتجاجات

جدد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، تمسكه بمطالبه الأساسية وبالتزامه بقرارات التكتل النقابي، كاشفا أنه سيعقد المؤتمر الوطني الثالث للنقابة قبل
image

انطلاق المراجعة السنوية العادية للقوائم الانتخابية

أكد الأمين العام لوزارة الداخلية،صلاح الدين دحمون، أن تزامن المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية مع ضبط قوائم المترشحين لن يؤثر على العملية حيث سيتم إدراج كل
قيم هذا المقال
0