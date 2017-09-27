ميهوبي: "الحكومة ستستثمر ثقافيا في 10 محاور"





أكد، أمس، وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أن مخطط عمل الحكومة يحدد أكثر من 10 محاور تتضمن تحفيزات يستفيد منها الراغبون في الاستثمار الثقافي سيما السينما باعتبارها أكثر المجالات المذرة للثروة وأهمها بروزا في تحقيق نتائج اقتصادية ناجعة. وذكر ميهوبي خلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن قطاعه يؤسس في الوقت الحالي لمرحلة انتقالية ضمن ما يسمى بالإصلاح الثقافي في بلادنا لجعل هذا القطاع رافد من روافد الاقتصاد الوطني في وقت لاحق، وفي هذا الإطار كشف وزير الثقافة عن عقد اجتماع وزاري مصغر لعرض وشرح ومناقشة الاستراتيجية القطاعية الجديدة بعد اطلاعه على الإثراءات التي ضمنتها مقترحات المنتجين السينمائيين المحترفين ،لتتخذ فيما بعد إجراءات عملية لتحسين البيئة التي ستشجع المستثمرين الوطنيين والأجانب على إنشاء بعض المدن السينمائية. وقال ميهوبي "هدفنا هو إنشاء 5 فضاءات كبرى للصناعة السينماتوغرافية، وقد وقع الاختيار على منطقتين في الشمال وأخرى في السهوب وفي الجنوب، فالجزائر يضيف المتحدث بلد يزخر بتنوع طبيعي يسمح له بأن يكون وجهة هامة للإنتاج السينمائي، ومع بدء العد التنازلي لانطلاق فعاليات معرض الكتاب الدولي في الـ25 أكتوبر القادم أشار وزير الثقافة إلى تسجيل مشاركة قياسية لأكثر من 51 دولة وأزيد من 950 دار نشر وستكون جنوب إفريقيا ضيفة شرف هذه الطبعة التي ستكتسي بعدا دوليا آخر باستضافة الصين وروسيا هذا إلى جانب المشاركة النوعية لعدد كبير من الأدباء والكتاب على غرار الأديبة الجزائرية أحلام مستغانمي. وبخصوص برنامج الحركة الثقافية تزامنا وانطلاق الدخول الاجتماعي أعلن ميهوبي عن انطلاق فعاليات مهرجان الشريط المرسوم بعد أسبوع برياض الفتح وستكون فرنسا ضيفة شرف هذه الطبعة، كما ستحظى الجزائر بشرف الضيافة في 3 مهرجانات سينمائية 2 منها في فرنسا على أن تكون ضيفة شرف بامتياز في مهرجان قرطاج الدولي بتونس بدءا من الـ4 نوفمبر القادم، هذا إلى جانب الطبعة الـ10لمهرجان الموسيقى السمفونية بين الـ14والـ18أكتوبرالقادم بدار الأوبرا بمشاركة عديد الدول وتنظيم معرض دولي للفنون التشكيلية في الـ26أكتوبر في نسخته الأولى التي ستؤسس لسوق بيع اللوحات الزيتية. كما ستكون الجزائر ضيفة شرف معرض الكتاب الدولي بالقاهرة في جانفي 2018 ببرنامج ثري يبرز تنوع الثقافة الجزائرية.

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