الثقافي
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24/09/2017 12:54:00

تيارت: اختتام الطبعة الـ1 للخيمة التقليدية للشعر الشعبي والأغنية البدوية


اختتمت، أول أمس، بدار الثقافة علي معاشي بمدينة تيارت فعاليات الطبعة الأولى للخيمة التقليدية للشعر الشعبي والأغنية البدوية التي دامت يومين وتميز اليوم الثاني من هذه التظاهرة بتقديم  قصائد في الشعر الشعبي من طرف شعراء محليين  تناولت مواضيع مختلفة  على غرار حب والوطن وآلام والأوضاع  السياسية والاجتماعية الراهنة، كما  تم  تقديم قراءات شعرية من شعراء  استضافتهم الطبعة من خارج الولاية   على غرار الشاعر قاسم شيخاوي من تيسمسيلت إضافة إلى أغاني في الطابع البدوي من قبل فرقة الشيح ولد الهواري من غليزان، وقد أعلن مدير الثقافة بن علي عمشة لدى تدخله في اختتام هذه التظاهرة التي  نظمتها محافظة المهرجان الثقافي المحلي للثقافات الشعبية بولاية تيارت أنه تم اعتمادها تظاهرة ثقافية تحي كل سنة.  وشارك في هذه الطبعة 20 شاعرا شعبيا و4 فرق للأغنية البدوية الذين امتعوا الجمهور الذي توافد على الخيمة التي نصبت بمدخل دار الثقافة علي معاشي  لاحتضان فعاليات  التظاهرة، وتهدف هذه التظاهرة التي تدخل ضمن البرنامج الثقافي الفني الخاص بموسم  الاصطياف لولاية تيارت إلى إبراز التراث الشعبي المحلي وتشجيع الفن البدوي  وإعطاء الفرصة للشعراء الشعبي ومطربي  الأغنية البدوية بالولاية للظهور أمام الجمهور والاحتكاك فيما بينهم.

 

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