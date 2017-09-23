ملتقى الأدب الشعبي ببسكرة: هذه قائمة أسماء الشعراء العرب المشاركين في الطبعة السادسة





دعت الجمعية الجزائرية للأدب الشعبي باقة من الشعراء العرب للمشاركة بفعاليات الملتقى العربي السادس للأدب الشعبي الذي يقام برعاية وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ووالي بسكرة بالتعاون مع بلدية بسكرة. ويطرح هذا الملتقى موضوع دور الأدب الشعبي في المسرح العربي وذلك أيام 15 و16 و17 أكتوبر القادم، حيث تشهد هذه الدورة السادسة تنظيم موائد مستديرة ومحاضرات وأمسيات شعرية تعيد إلى الواجهة دور الأدب الشعبي في الحياة العامة بوصفه وثيقة تاريخية واجتماعية مهمة كشاهد على الأحداث. ووجهت الجمعية دعوتها لشعراء وهم ماجد المنهالي من الإمارات وزياد ميمان من سوريا وفايز المطرفي ورياض العيط السبع من السعودية والجليدي العويني والطيب الهمامي وسميرة الشمنتوري ومحمد الغزال الكثيري والباحث مولدي العنيزي والأستاذ أحمد الشوباني من تونس، ومن المغرب ادريس المرابط واحمد المسيح وعبد الحفيظ المتوني ومحمد رمسيس، ومن مصر حنان شاهين وحمد خالد شعيب جبريل، ومن العراق دريد الشاروط وكاظم الوحيد وجبار فرحان العكيلي، ومن ليبيا معاوية الصويعي ومحمد علي الدونغلي وسالم العالم، ومن لبنان الشاعر محمد العريبي، ومن الأردن الأستاذ فوزي الدغمي، ومن فلسطين فايق أبو الشاويش. فضلا عن مشاركة كوكبة من الشعراء الجزائريين.

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