الثقافي
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13/09/2017 12:20:00

11 أكتوبر المقبل:انطلاق فعاليات الدورة الـ69 لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب


تنطلق في 11 أكتوبر فعاليات الدورة الـ69 لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب، الذي تشارك فيه عدة دول عربية. وقد سبق أن اختار البرنامج المهني للمعرض الناشر أحمد محمد رشاد، المدير التنفيذي للدار المصرية اللبنانية، سفيرًا له لهذا العام، ضمن أحد عشر شخصًا على مستوى العالم، وعن ميزة هذا الاختيار قال رشاد أنه يحصل للناشرين من المنطقة على خصم 25%، كما سيقوم بعمل ندوات تعريفية للناشرين، ليفهموا طبيعة البرامج المهنية بشكل عام، لأنها مهمة جدًا، والعالم الغربي قد تطور في صناعة النشر ولم يعد الأمر يقتصر على بيع وشراء الكتب فقط. ويعد البرنامج المهني الخاص بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب أهم برنامج مهني لصناعة النشر في العالم، ويقام كل عام قبل بدء المعرض على مدار يومين يناقش فيهما أهم وأحدث مستجدات وتحديات صناعة النشر في العالم من خلال ندوات وحلقات نقاشية، ويشهد المعرض إعلان الفائز بجائزة الجونكور الفرنسية، التي يرأسها الصحفي الفرنسي العريق برنار بيفو، وهي التي أعلنت قائمتها الطويلة لهذا العام، وشملت 15 روايات،  لكتاب من مختلف الدول من بينهم الكاتبة الجزائرية كوثر أديمي. ومعرض فرانكفورت الدولي للكتاب هو أكبر تظاهرة دولية ثقافية تعنى بالكتاب والأدب بصفة عامة، المعرض يعد الأهم في العالم والذي يبلغ عمره الآن أكثر من خمسة قرون، في كل عام يلتقي هنا عشرات الألوف من المثقفين والكتاب والباحثين والناشرين من كل البلدان وتلتقي أيضا عشرات الألوف من عناوين الكتب من كل الثقافات وفي كل عام أيضا يحل على هذا المعرض ضيف شرف، ويضم المعرض ست قاعات ضخمة تمتد على مساحة 171 ألفا و790 مترا مربعا.

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