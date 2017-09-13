في الدورة الـ74: تتويج السينما الجزائرية بمهرجان البندقية السينمائي





توج الفيلم الروائي الطويل "Les Bienheureux" "المباركون" للمخرجة الجزائرية صوفيا جاما بجائزة أحسن ممثلة ضمن فئة "أوريزونتي" "آفاق" في الدورة الـ74 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي "إيطاليا" التي اختتمت فعالياتها الأحد الماضي حسب وسائل الإعلام. وتوجت الممثلة الجزائرية لينا خودري بهذه الجائزة عن دورها في هذا العمل الطويل الأول لصوفيا جاما وهو إنتاج مشترك جزائري-بلجيكي، ويتطرق الفيلم إلى واقع المجتمع الجزائري في مرحلة ما بعد العشرية السوداء وهو من بطولة كل من سامي بوعجيلة وناية قاسي وآخرين، وفاز من جهة أخرى "ذا شيب أوف ووتر" "شكل الماء" للمكسيكي جييرمو ديل تورو بجائزة الأسد الذهبي لأحسن فيلم "الجائزة الكبرى للمهرجان"، بينما توج الفلسطيني كمال الباشا بجائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "قضية رقم 23" للمخرج اللبناني زياد دويري. وكانت صوفيا جاما -وهي من مواليد وهران في 1979- قد أنجزت عدة أفلام قصيرة بينها "حابسين" (2012) الذي توج في العديد من تظاهرات الفن السابع الدولية، ويعتبر مهرجان البندقية السينمائي -الذي تأسس في 1932- أقدم مهرجان سينمائي في العالم، حيث تتنافس فيه سنويا أفلام لأهم المخرجين في العالم.

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