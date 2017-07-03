مشاركة 03 أفلام جزائرية في مهرجان "مواسم السينما العربية" بفرنسا





يشارك فيلم وثائقي و فيلمين قصيرين في المهرجان الثالث "مواسم السينما العربية" الجاري بباريس، حسبما كشف عنه المنظمين. وتضمن برنامج هذا المهرجان الذي انطلقت فعالياته يوم الخميس الماضي واستمر إلى غاية يوم أمس، تسعة أفلام طويلة وفيلمين وثائقيين إلى جانب أفلام القصيرة، ومن أبرز ما سيعرض خلال هذا المهرجان الفيلم الوثائقي الطويل "حزام"، آخر إنتاج المخرج حميد بن عمرة و فيلم "أم كلثوم صوت القاهرة" للمخرج الفرنسي اكسافي فيلتارد، ويتناول فيلم "حزام" الذي أنتج في 2016 موضوع الأنوثة والعلاقة بجسم المرأة و النظرة في فرنسا للثقافة المغربية و الشرقية. و يعتبر هذا الفيلم ثمرة 16 سنة من التصوير تابع من خلالها المخرج الراقصة و الممثلة الجزائرية آسيا قمرة أثناء دروسها في الرقص و العروض، و قد تم عرض فيلم "حزام" لأول مرة في المهرجان الدولي للفيلم بالقاهرة في نوفمبر الماضي قبل المشاركة في منافسة مهرجان السينما المتوسطية في تطوان بالمغرب، و يشمل برنامج الأفلام القصيرة لمهرجان "مواسم السينما العربية" عرض فيلم محمد يرقي بعنوان "عاهدتك" وفيلم محمد فيلاني و ابراهيم نوفل "وهران لو حكوهالي" اللذين سيتم عرضهما في وقت واحد إلى جانب فيلم الفلسطينية لاريسا صنصور بعنوان "و في المستقبل سوف نأكل كل أنواع البورسلين" و كذا فيلم اللبنانية دانيا بدير "بالأبيض". كما برمج المهرجان أفلام طويلة للمخرج المصري مجدي أحمد "مولانا" و"3000 ليلة" للفلسطينية مي المصري إلى جانب فيلم المغربي هشام لعسري "ضربة في الرأس".

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