الثقافي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
03/07/2017 14:01:00

مشاركة 03 أفلام جزائرية في مهرجان "مواسم السينما العربية" بفرنسا


يشارك فيلم وثائقي و فيلمين قصيرين في المهرجان الثالث "مواسم السينما العربية" الجاري بباريس، حسبما كشف عنه المنظمين. وتضمن برنامج هذا المهرجان الذي انطلقت فعالياته يوم الخميس الماضي واستمر إلى غاية يوم أمس، تسعة أفلام طويلة وفيلمين وثائقيين إلى جانب أفلام القصيرة، ومن أبرز ما سيعرض خلال هذا المهرجان الفيلم الوثائقي الطويل "حزام"، آخر إنتاج المخرج حميد بن عمرة و فيلم "أم كلثوم  صوت القاهرة"  للمخرج الفرنسي اكسافي فيلتارد، ويتناول فيلم "حزام" الذي أنتج في 2016 موضوع الأنوثة والعلاقة بجسم المرأة و  النظرة في فرنسا للثقافة المغربية و الشرقية. و يعتبر هذا الفيلم ثمرة 16 سنة من التصوير تابع من خلالها المخرج الراقصة و  الممثلة الجزائرية آسيا قمرة أثناء دروسها في الرقص و العروض، و قد تم عرض فيلم "حزام" لأول مرة في المهرجان الدولي للفيلم بالقاهرة في  نوفمبر الماضي قبل المشاركة في منافسة مهرجان السينما المتوسطية في تطوان بالمغرب، و يشمل برنامج الأفلام القصيرة لمهرجان "مواسم السينما العربية" عرض فيلم  محمد يرقي بعنوان "عاهدتك" وفيلم محمد فيلاني و ابراهيم نوفل "وهران لو  حكوهالي" اللذين سيتم عرضهما في وقت واحد إلى جانب فيلم الفلسطينية لاريسا صنصور بعنوان "و في المستقبل  سوف نأكل كل أنواع البورسلين" و كذا فيلم  اللبنانية دانيا بدير "بالأبيض". كما برمج المهرجان أفلام طويلة للمخرج المصري مجدي أحمد "مولانا" و"3000  ليلة" للفلسطينية مي المصري إلى جانب فيلم المغربي هشام لعسري "ضربة في  الرأس".

عدد القراءات 18 مرة | قراءات اليوم 18 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

الفرق بين الشرك والكفر

 الشرك   الشرك بالله تعالى هو من أكبر الكبائر، ويقصد به أن يشرك العبد في عبادته لله تعالى إلهاً آخراً، ويطلق على من يتّخذ مع الله
image

مشاركة 03 أفلام جزائرية في مهرجان "مواسم السينما العربية" بفرنسا

يشارك فيلم وثائقي و فيلمين قصيرين في المهرجان الثالث "مواسم السينما العربية" الجاري بباريس، حسبما كشف عنه المنظمين. وتضمن برنامج هذا المهرجان الذي انطلقت فعالياته يوم
image

لوح: سيكون لنا حديث آخر بعد التحقيقات

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، أن التحقيقات فيما يخص وفاة الطفل حسام بلقاسمي بتيبازة جارية بصفة عادية، داعيا وسائل لعدم التسريع في
image

الجيش اللبناني يهين ويعتقل لاجئين سوريين بعد مداهمته مخيمات في عرسال

بدا بيان الجيش اللبناني، حول العملية التي نفذها الجمعة، ضد مخيمين للاجئين السوريين، في عرسال شرق البلاد، غير مقنع، خصوصاً وأن صور الانتهاكات المهينة التي
image

معاملات تجارية غير مفوترة بقيمة 15 مليار دج خلال رمضان

كشفت مصالح المراقبة لوزارة التجارة في تدخلاتها خلال شهر رمضان عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة يقدر ب 959ر14 مليار دينار  جزائري, حسبما أعلن عنه يوم
image

محجوب بدة: "تركيب السيارات تحول إلى استيراد مقنع"

اعتبر وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة يوم الأحد بالجزائر أن نشاط تركيب السيارات في الجزائر تحول إلى "استيراد مقنع" مما يستدعي إعادة النظر في التنظيم
image

مساهل يستقبل الوسيط بين دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة إفريقيا-الكارييب-المحيط الهادي

استقبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم الأحد بأديس أبابا (اثيوبيا) الوسيط بين دول الاتحاد الأوروبي و  منطقة افريقيا-الكارييب-المحيط الهادي. و جرى اللقاء على
image

النائب عريبي يطالب بإنصاف علي بن حاج

استنكر النائب حسن عريبي عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة و البناء منع الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ من أداء صلاتي العيد و الجمعة
image

تبون يمثل الرئيس بوتفليقة في أشغال قمة الاتحاد الأفريقي

يقود الوزير الأول عبد المجيد تبون بصفته ممثلا  عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  الوفد الجزائري خلال أشغال الدورة  ال29 لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد
image

سحب الاستدعاءات للمترشحين المعنيين بالدورة الاستثنائية لامتحان البكالوريا

أعلن الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات يوم الأحد أن عملية سحب الاستدعاءات ل104.036 مترشح معني بالدورة  الاستثنائية لامتحان البكالوريا 2017 سيتم من 4 إلى 18
قيم هذا المقال
0