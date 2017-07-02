باتنة: افتتاح مهرجان تيمقاد الدولي في سهرة الـ6 جويلية
تفتتح فعاليات مهرجان تيمقاد الدولي في طبعته الـ39 لسنة 2017 في سهرة الـ6 جويلية بمسرح الهواء الطلق الجديد المحاذي للموقع الأثري بمدينة تيمقاد بولاية باتنة حسب ما صرح به مدير الثقافة عمر كبور. وأوضح نفس المسؤول أن السهرة الافتتاحية التي ستكون جزائرية 100 بالمائة سيحييها النجم الشاب خالد فيما ستختتم التظاهرة سهرة 13 جويلية بحفل فني للشاب مامي، ومن بين الأسماء التي ستكون حاضرة في سهرات تاموقادي للصائفة الحالية من النجوم العربية الفنان اللبناني عاصي الحلاني والمحلية حميد بلبش، وأفاد مدير الثقافة بأن التحضيرات جارية حاليا على مستوى ولاية باتنة وخاصة بمدينة تيمقاد الأثرية لضبط آخر الترتيبات تحسبا لانطلاق هذا المهرجان الدولي العريق الذي كانت بدايته في سنة 1967 . للإشارة، فإن مدينة تاموقادي الهادئة بدأت تتوشح بأحلى الحلل لاستقبال ضيوف عاصمة الأوراس المشاركين في واحد من أعرق مهرجانات الجزائر الفنية.
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