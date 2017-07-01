"أصدقاء المشرية" تنظم ملتقى وطني للشعر يومي 5-6 جويلية





تحتضن مدينة المشرية بالنعامة فعاليات الطبعة الأولى من الملتقى الوطني في الشعر الشعبي والفصيح يومي 5 -6 جويلية باستضافة الشاعر العراقي هزبر محمود وكوكبة من الشعراء الجزائريين. ويشارك هذه الفعالية التي تحتضنها سينما الأمل بالمشرية -إلى جانب الشاعر العراقي هزبر محمود "ضيف الشرف"- 17 شاعرا من مختلف جهات الوطن إضافة إلى 26 شاعرا في الفصيح والشعبي من أبناء المدينة حسبما أفاد به عضو لجنة التنظيم الشاعر مجذوب العيد، وأضاف مجذوب في تصريح لموقع الإذاعة الجزائرية أن هذه الطبعة تحمل شعار "الحياة في ضيافة القصيدة" كاشفا عن عزم جمعية "أصدقاء المشرية" المشرفة على التظاهرة تقديمَ ملف إلى وزارة الثقافة لترسيم هذا الملتقى، داعيا وزارة الثقافة إلى الاستجابة إلى مطلب ترسيم هذه التظاهرة. وسيقتصر هذا الملتقى الذي تنظمه جمعية أصدقاء المشرية بالتنسيق مع دار الثقافة "أحمد شامي" لولاية النعامة على القراءات الشعرية طيلة اليومين كوكبة من الشعراء "الفصيح والشعبي".

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