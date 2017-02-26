وفاة الممثل المغربي الشهير محمد حسن الجندي الذي لعب دور "أبو جهل" فلم الرسالة.





توفي في مدينة مراكش، امس السبت 25 فبراير الممثل المغربي الشهير محمد حسن الجندي الذي لعب دور "أبو جهل" في فيلم الرسالة، عن عمر ناهز 79 عاما، بعد سنوات من العمل والعطاء الفني.

ويعد الجندي أحد أهرامات المسرح المغربي ومن رواد الفن والثقافة، حيث شارك في العديد من الأعمال الفنية التي طبعت ذاكرة المشاهد المغربي والعربي، فقد مثل في فيلم "الرسالة" للمخرج الراحل مصطفى العقاد، مجسدا دور "أبو جهل"، وفي فيلم "صقر قريش" لحاتم علي، الذي لعب فيه دور الأمير يوسف الفهري، أمير قرطبة.كما شارك الجندي أيضا في مسلسل "عمر" التاريخي، الذي يحكي سيرة وحياة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، بدور عتبة بن ربيعة، وفي مسلسلات "آخر الفرسان"، و"الخنساء" في دور صخر، و"فارس بني مروان" وغيرها الكثير.ويوصف الجندي في المغرب بالفنان الذي استطاع أن يبني جسورا بين المشرق والمغرب العربيين، من خلال أعماله الفنية.وقد حاز الفنان الراحل على العديد من الجوائز التقديرية في العالم، منها وسام "عملة باريس" عام 1999 من معهد العالم العربي بباريس، ووسام الثقافة من جمهورية الصين الشعبية، وهو أيضا أول ممثل مغربي يكرم في مهرجان مراكش الدولي للفيلم "بنجمة مراكش" رفقة الأمريكي فورد كوبولا والهندي أعمير خان. . المصدر: صحيفة الغد الأردنية

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