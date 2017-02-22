الثقافي
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22/02/2017 12:21:00

25 من 25 إلى 31 جويلية القادم: فتح باب الترشح لمهرجان وهران الدولي العاشر للفيلم العربي


أعلنت محافظة مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي عن فتح باب الترشح للدورة العاشرة من 25 -31 جويلية 2017 في فئات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والأفلام الوثائقية. واشترطت محافظة المهرجان في الأعمال المرشحة للدورة العاشرة أن تكون قد أنتجت في 2016 أو2017، ولم يسبق لها المشاركة في الدورة السابقة لهذه التظاهرة، ولم يتم عرضها على الجمهور الجزائري من قبل باستثناء الأفلام الجزائرية، وكذا عدم بثها على أي قناة تلفزيونية أو عبر الانترنت، كما يتوجب في الأعمال المشاركة أن تحمل هوية عربية من جهة الإنتاج أو الإخراج، وأن تقدم بلغتها الأصلية أو أن يتم إدراج ترجمة نصية لها أو دبلجة للعربية في حال كانت ناطقة بغير اللغة العربية، وحدد القائمون على هذه التظاهرة السينمائية السنوية تاريخ 15 جوان المقبل كآخر أجل لإرسال المشاركات. وكانت الدورة التاسعة للمهرجان (22- 27 جويلية 2016) قد عرفت مشاركة 34 فيلما ما بين طويل وقصير ووثائقي من 14 بلد عربي حيث عادت جائزة "الوهر الذهبي" "الجائزة الكبرى" للفيلم الروائي الطويل "نوارة" للمصرية هالة خليل.

 

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25 من 25 إلى 31 جويلية القادم: فتح باب الترشح لمهرجان وهران الدولي العاشر للفيلم العربي

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