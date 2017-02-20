الثقافي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
20/02/2017 11:50:00

في طبعته الـ23: الجزائر ضيف شرف صالون المغرب العربي للكتب بباريس


نزلت الجزائر ضيف شرف على الطبعة الـ23 لصالون المغرب العربي للكتب, الذي انطلقت فعالياته أول أمس في مدينة باريس و يعد هذا الصالون تظاهرة ثقافية تنظمها الجمعية "كو دسيولي". وتريد ذات الجمعية من خلال هذا الصالون السنوي ,تقوية الأواصر بين سكان المغرب العربي, مهما تكن أصولهم الجغرافية (الجزائر فرنسا المغرب أو تونس) أو الثقافية ( العربية-البربرية أم اليهودية أو الاوربية) أو التاريخية ( مهاجرين أم مرحلين)، ويذكر أن فكرة هذا الصالون أتت من الكاتب الجزائري الراحل رشيد ميموني وأتى لهذا الصالون جمع غفير من الجمهور بغية استكشاف المؤلفات الثقافية الجديدة المنتجة في ضفتي الحوض المتوسطي، وضمن تعداد الـ1500 كتاب (تم طبعه في فرنسا و دول المغرب العربي) قام  القائمون على الصالون بدعوة 260 مؤلف هذه الكتب بغية الإهداء مشيرين في ذات السياق إلى أن قرابة الـ130 مؤلف" لبوا الدعوة" من بينهم 39 مؤلف أتوا خصيصا إلى فرنسا من أجل الصالون منهم 22 من الجزائر و5 من المغرب و5 من تونس و6 من أوربا (ألمانيا و بلجيكا والبلدان المنخفضة وكذا سويسرا) وكاتب واحد (1) من كندا. وبالنسبة لطبعة 2017 التي من المفترض أن تختتم  ظهيرة يوم الأحد المقبل تم تخصيص 3 مكتبات كبيرة ألا وهي مكتبة "ايدسيون دو فرانس" ومكتبة "المغرب الكبير" ومكتبة "اديسيون جونيس" مع كل الكتب التي تم نشرها سنة 2016 باللغات الفرنسية والعربية و الامازيغية المتعلقة بالمغرب العربي، و تنزل الجزائر ضيف شرف على هذا الصالون الذي ينظم مند سنة 1994 بحضور  كتب ألفها 130 مؤلف والتي برمج البعض منها لجلسات إهداء ووحوار وكذا تكريم للمختص في الانثروبولوجيا مالك شبل الذي وافته المنية في 12 نوفمبر الفارط بباريس. وعلى غرار الطبعات السابقة برمج القائمون على الصالون تنظيم مقاهي أدبية وملتقيات وطاولات مستديرة وفضاءا للمجلات ونساخة وراسمي في الصحافة وكذا معرض لفنانين من المغرب العربي. وسيعرض 33 جامعي و صحفي ومنضالين على الزائرين تجاربهم و أفكارهم. وفي تصريح له أفاد جورج مورين المؤسس لجمعية 'كودوسولاي' والذي ولد بقسنطينة بأن جل الإبداعات الفكرية الفرنسية والمغاربية حاضرة في هذه الطبعة. واسترسل المتحدث قائلا لكن نسلط الضوء على الجزائر التي تزخر بأدب حي نشيط للغاية مبرزا في ذات السياق بأنه يترقب تدفق معتبر للزوار بالرغم من تزامن الطبعة مع فترة العطل في فرنسا، ومن جهته أوضح مولود عشور وهو صحفي ومؤلف جزائري بأن الجزائر حاضرة بعدد كبير من دور النشر مع كل المستجدات في مجال الإبداع. واستطرد قائلا دعوت بصفتي مؤلف لحضور جلسة إهداء كتابي المعنون "خريف  في وضح الشمس"، وفي رده على سؤال طرح له بصفته مدير دار النشر للقصبة و الذي يتعلق بوضعية الكتاب في الجزائر أشار المتحدث إلى أنه بالرغم من صعوبات الماضي هناك دور للنشر تعمل و كتاب ظهروا غير أن المشكل يكمن في القراء من حيث "زاوية النظر الضيقة". وذكر المؤلف الجزائري مشكل نشر الكتاب حيث تتوفر بعض المناطق للبلد على مكتبة واحدة و يجب حسبه تركيز الجهود حوا النشر و تنويع شبكة القراءة العمومية شريطة تعويد الجمهور على المطالعة.

 

 

عدد القراءات 25 مرة | قراءات اليوم 25 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

هزة أرضية بقوة 3.7 درجة تضرب عين طاية بالعاصمة

سجلت اليوم  على الساعة11 و27 د  هزة أرضية بقوة 3.7 درجات على مقياس سلم ريشتر في عين طاية بالجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به بيان لمركز
image

حصيلة نشاطات مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر جانفي 2017

            في إطار محاربة الجريمة الحضرية، قامت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر جانفي 2017، بمعالجة (2840) قضية، أفضت إلى إيقاف (3373) مشتبه فيه، أين تم
image

تعزيـــــــــة

بقلوب مليئة بالإيمان بالله عز وجل وراضية بقضائه وقدره نتقدم نحن السيد محمد عبديش المدير العام لجريدة "الاتحاد" بتعازينا القلبية الحارة لأسرة " شرفي" و
image

في طبعته الـ23: الجزائر ضيف شرف صالون المغرب العربي للكتب بباريس

نزلت الجزائر ضيف شرف على الطبعة الـ23 لصالون المغرب العربي للكتب, الذي انطلقت فعالياته أول أمس في مدينة باريس و يعد هذا الصالون تظاهرة ثقافية
image

العالول: المقاومة نجحت في استعادة مساحات من أراضي بلعين

أحيا الفلسطينيون من القيادة وأهالي القرية ومتضامنون أجانب الذكرى الثانية عشرة لانطلاق المقاومة الشعبية في قرية بلعين، في مظاهرة مركزية دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة
image

بداية من مارس: 30 متعـاملا جزائريا في زيارة إلى أمريكا لتطوير علاقات الشراكة الاقتصادية

سيجري حوالي 30 رئيس مؤسسة جزائري في مارس 2017 جولة تدوم 8 أيام إلى الولايات المتحدة بهدف تطوير علاقات شراكة واستثمار مع رجال أعمال أمريكيين
image

المجلس الشعبي الوطني يشارك بالدوحة في مؤتمر دولي

يشارك المجلس الشعبي الوطني يومي 20 و21 فبراير الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة, في أشغال مؤتمر دولي حول "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة الصراع في المنطقة
image

وزارة الشؤون الخارجية تحيي ذكرى اليوم الوطني للشهيد

أحيت وزارة الشؤون الخارجية يوم الأحد اليوم الوطني للشهيد بتنظيم احتفالية ترحمية على أرواح شهداء ثورة الفاتح نوفمبر 1954 المجيدة. وقد جرت هذه الاحتفالية بحضور وزير
image

مكتب مجلس الأمة يدرس الأسئلة الشفوية والكتابية الخاصة بمختلف القطاعات الوزارية

درس مكتب مجلس الأمة في  اجتماع ترأسه عبد القادر بن صالح رئيس المجلس يوم الأحد الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة عليه والتي تشمل مختلف القطاعات الوزارية
image

سكان لعريب يتظاهرون ويغلقون الطريق الوطني بالمتاريس والعجلات المطاطية في المسيلة

احتج أمس العشرات بمنطقة لعرايب ببلدية أولاد دراج إلى الشرق من عاصمة الولاية المسيلة على بعد 22كلم حيث قام المحتجون بقطع الطريق الوطني رقم 40بواسطة
قيم هذا المقال
0