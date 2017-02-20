في طبعته الـ23: الجزائر ضيف شرف صالون المغرب العربي للكتب بباريس





نزلت الجزائر ضيف شرف على الطبعة الـ23 لصالون المغرب العربي للكتب, الذي انطلقت فعالياته أول أمس في مدينة باريس و يعد هذا الصالون تظاهرة ثقافية تنظمها الجمعية "كو دسيولي". وتريد ذات الجمعية من خلال هذا الصالون السنوي ,تقوية الأواصر بين سكان المغرب العربي, مهما تكن أصولهم الجغرافية (الجزائر فرنسا المغرب أو تونس) أو الثقافية ( العربية-البربرية أم اليهودية أو الاوربية) أو التاريخية ( مهاجرين أم مرحلين)، ويذكر أن فكرة هذا الصالون أتت من الكاتب الجزائري الراحل رشيد ميموني وأتى لهذا الصالون جمع غفير من الجمهور بغية استكشاف المؤلفات الثقافية الجديدة المنتجة في ضفتي الحوض المتوسطي، وضمن تعداد الـ1500 كتاب (تم طبعه في فرنسا و دول المغرب العربي) قام القائمون على الصالون بدعوة 260 مؤلف هذه الكتب بغية الإهداء مشيرين في ذات السياق إلى أن قرابة الـ130 مؤلف" لبوا الدعوة" من بينهم 39 مؤلف أتوا خصيصا إلى فرنسا من أجل الصالون منهم 22 من الجزائر و5 من المغرب و5 من تونس و6 من أوربا (ألمانيا و بلجيكا والبلدان المنخفضة وكذا سويسرا) وكاتب واحد (1) من كندا. وبالنسبة لطبعة 2017 التي من المفترض أن تختتم ظهيرة يوم الأحد المقبل تم تخصيص 3 مكتبات كبيرة ألا وهي مكتبة "ايدسيون دو فرانس" ومكتبة "المغرب الكبير" ومكتبة "اديسيون جونيس" مع كل الكتب التي تم نشرها سنة 2016 باللغات الفرنسية والعربية و الامازيغية المتعلقة بالمغرب العربي، و تنزل الجزائر ضيف شرف على هذا الصالون الذي ينظم مند سنة 1994 بحضور كتب ألفها 130 مؤلف والتي برمج البعض منها لجلسات إهداء ووحوار وكذا تكريم للمختص في الانثروبولوجيا مالك شبل الذي وافته المنية في 12 نوفمبر الفارط بباريس. وعلى غرار الطبعات السابقة برمج القائمون على الصالون تنظيم مقاهي أدبية وملتقيات وطاولات مستديرة وفضاءا للمجلات ونساخة وراسمي في الصحافة وكذا معرض لفنانين من المغرب العربي. وسيعرض 33 جامعي و صحفي ومنضالين على الزائرين تجاربهم و أفكارهم. وفي تصريح له أفاد جورج مورين المؤسس لجمعية 'كودوسولاي' والذي ولد بقسنطينة بأن جل الإبداعات الفكرية الفرنسية والمغاربية حاضرة في هذه الطبعة. واسترسل المتحدث قائلا لكن نسلط الضوء على الجزائر التي تزخر بأدب حي نشيط للغاية مبرزا في ذات السياق بأنه يترقب تدفق معتبر للزوار بالرغم من تزامن الطبعة مع فترة العطل في فرنسا، ومن جهته أوضح مولود عشور وهو صحفي ومؤلف جزائري بأن الجزائر حاضرة بعدد كبير من دور النشر مع كل المستجدات في مجال الإبداع. واستطرد قائلا دعوت بصفتي مؤلف لحضور جلسة إهداء كتابي المعنون "خريف في وضح الشمس"، وفي رده على سؤال طرح له بصفته مدير دار النشر للقصبة و الذي يتعلق بوضعية الكتاب في الجزائر أشار المتحدث إلى أنه بالرغم من صعوبات الماضي هناك دور للنشر تعمل و كتاب ظهروا غير أن المشكل يكمن في القراء من حيث "زاوية النظر الضيقة". وذكر المؤلف الجزائري مشكل نشر الكتاب حيث تتوفر بعض المناطق للبلد على مكتبة واحدة و يجب حسبه تركيز الجهود حوا النشر و تنويع شبكة القراءة العمومية شريطة تعويد الجمهور على المطالعة.

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