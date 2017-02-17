الثقافي
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17/02/2017 14:22:00

نوال السعداوي رئيسة فخرية لمهرجان شرم الشيخ السينمائي


اختار مهرجان شرم الشيخ الدولي للسينما العربية والاوروبية الكاتبة والناشطة الحقوقية نوال السعداوي رئيسة فخرية لدورته المقبلة التي تنطلق في شهر مارس بمشاركة 28 فيلما، بحسب ما أعلن المنظمون امس الخميس .

وقال جمال زايدة رئيس مهرجان شرم الشيخ، الذي كان يعرف باسم مهرجان الاقصر قبل تغيير مكانه واسمه، ان "المهرجان اختار الداعية لحقوق المرأة نوال السعداوي رئيسة شرفية للمهرجان في هذه الدورة التي تبدأ في 5 مارس المقبل حتى يوم 11 منه بمناسبة عيد المرأة ورفض ختان النساء"، وفقا لمراسل وكالة فرانس برس. وبعدما اقيم المهرجان خمس سنوات في الاقصر، نقل الى شرم الشيخ بناء على طلب من وزارة الثقافة، لكون الاقصر تحتضن مهرجان السينما الافريقية و"لتوزيع الاماكن التي تقام بها المهرجانات ونشر الثقافة السينمائية واعطاء مدينة شرم الشيخ حقها كمدينة سلام"، بحسب جمال زايدة. ويشارك في الدورة الحالية للمهرجان 11 فيلما روائيا طويلا من تسعة بلدان، و17 فيلما في مسابقة الافلام القصيرة. ويرأس لجنة التحكيم الدولية للأفلام الروائية الطويلة المخرج التشيكي يوري مينزل الفائز بجائزة "اوسكار" عام 1968. ويرأس لجنة تحكيم الافلام الروائية القصيرة المخرج المصري سعد الهنداوي. ويكرم المهرجان هذا العام الممثلة المصرية نبيلة عبيد، ويعرض لها فيلمين "الراقصة والسياسي" لسمير سيف، و"مازال التحقيق مستمرا" للراحل عاطف الطيب. ويقوم على تنظيم المهرجان مؤسسة نون الثقافية التي كان المخرج الراحل محمد كامل القليوبي يرأسها. الوكلات

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نوال السعداوي رئيسة فخرية لمهرجان شرم الشيخ السينمائي

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