الثقافي
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08/02/2017 14:30:00

أفلام جزائرية في منافسة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية


تنافس ثلاثة أفلام جزائرية في الطبعة السادسة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية "مصر" التي تعقد فعالياتها من 16 إلى 22 مارس المقبل. وسيدخل غمار المنافسة على جوائز الدورة السادسة للمهرجان كل من الفيلمين القصيرين "رحلة كلتوم" لأنيس جعاد و"قنديل البحر" لداميان أونوري وكذا الفيلم الوثائقي الطويل "تحقيق في الجنة" آخر عمل لمرزاق علواش، ويتطرق "تحقيق في الجنة" -وهو إنتاج فرانكو-جزائري- لقضية التطرف الديني من خلال قصة مجموعة من الصحفيين الذين يقومون بتحقيق حول هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري وقد توج الفيلم مؤخرا بالمهرجان الدولي الـ30 للبرامج السمعية البصرية ببياريتز (جنوب-غرب فرنسا)، وسينافس هذا الفيلم ضمن فئة "أفلام الحريات" إلى جانب أعمال أخرى على غرار "Nasser's Republic" للأمريكي مايكل غولدمان و"مالي بلوز" للألماني لوتز غريغور وكذا "La révolution ne peut être télévisée" للسينغالية راما ثياو. وسيدخل من جهة أخرى "رحلة كلتوم" و"قنديل البحر" غمار منافسة الفيلم القصير إلى جانب عدة أفلام بينها "مارابو" للسينغالي الحسن سي و"كاليدوسكوب" للكيني مارتن غيثينجي و"أغورا" للتونسي عبد الله يحيى، وكان فيلم "رحلة كلتوم" قد اختير مؤخرا للمنافسة أيضا في المهرجان الإفريقي للسينما والتلفزيون بواغادوغو "فيسباكو" (بوركينافاسو) ومهرجان سينما إفريقيا آسيا وأمريكا اللاتينية بميلانو (إيطاليا) وكذا المهرجان الدولي للفيلم القصير بتارودانت (المغرب)، واختار منظمو مهرجان الأقصر 11 عملا للمنافسة على الجائزة الكبرى للمهرجان ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة. يهدف مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية -الذي أسسه الممثل سيد فؤاد في 2012- إلى خلق توازن في تنظيم التظاهرات الثقافية في مصر وكذا تشجيع التعاون والإنتاج المشترك في السينما الإفريقية، وكان الفيلم الوثائقي الطويل في "راسي روبوان" للجزائري حسان فرحاني قد حاز في الطبعة الخامسة لعام 2016 جائزة "الإسهام الفني" فيما تحصل "هواجس الممثل المنفرد بنفسه" لمواطنه حميد بن عمرة على "تنويه خاص" ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

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