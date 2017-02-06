

تدمير مخبأين (02) للإرهابيين ببجاية وضبطقنطارين (02) واثنين وأربعين (42) كيلوغرامامن الكيف المعالج بالوادي كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ببجاية الناحية العسكرية الخامسة يوم آمس ، مخبأين (02) للإرهابيين. وفي إطار تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر



الأمين العام للداخلية : التشريعيات المقبلة تأتي في ظرف مميز إثر التعديلات الدستورية تنظم وزارة الداخلية و الجماعات المحلية هذا الإثنين ملتقى جهوي تحضيري للاستحقاقات التشريعية المقبلة بإشراف الأمين العام للوزارة حسين معزوز غداة لقاء مماثل نظم الأحد



إشراك المساجد في التحسيس بمخاطر القاتل الصامت : تسجل قتيلان بالغاز وإنقاذ وإسعاف 45حالة خلال شهر بالمسيلة سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية المسيلة خلال شهر جانفي في حوادث الاختناق وخاصة الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون على مستوى الولاية 19 تدخل تم فيها



تيسمسيلت: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات في إطار مكافحة الجريمة المنظمة عبر إقليم ولاية تيسمسيلت، و بناءا على معلومات تحصل عليها عناصر فرقة الأبحاث للدك الوطني بتيسمسيلت حول نشاط عصابة إجرامية



عز الدين ميهوبي شخصية ثقافية لسنة 2017 اختير وزير الثقافة عز الدين ميهوبي شخصية ثقافية لسنة 2017 من قبل ملتقى المثقفين المقدسي بفلسطين حسب ما أعلن عنه بيان لوزارة الثقافة. ويأتي اختيار



المشتبه به في اعتداء متحف اللوفر يرفض التحدث إلى المحققين رفض شاب يعتقد انه مصري يشتبه بارتكابه الجمعة اعتداء على عسكريين خارج متحف اللوفر في باريس، التحدث إلى المحققين الذين حاولوا استجوابه للمرة الاولى الاحد. ولا



حسب الجمارك الجزائرية: واردات مواد البناء تراجعت بأكثر من 18 بالمائة في 2016 بلغت واردات مواد البناء من إسمنت و حديد و البناء و خشب و مواد خزفية 1ر2 مليار دولار في 2016 مقابل 57ر2 مليار دولار في



أريد حسين: السجناء يستفيدون من قروض مصغرة أكد مدير تنسيقية تسيير القرض المصغر لولاية تيزي وزو أريد حسين استفادة 41 من خريجي المؤسسات العقابية من بينهم امرأة من قروض تحفيزية لإنشاء مؤسسة