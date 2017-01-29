الثقافي
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29/01/2017 13:48:00

"تحقيق في الجنة" لمرزاق علواش يحصل على جائزة في مهرجان البرامج السمعية البصرية في بياريتز (فرنسا)


تحصل الفيلم الوثائقي "تحقيق في الجنة" وهو آخر عمل للمخرج الجزائري مرزاق علواش على جائزة خلال الطبعة ال30 للمهرجان الدولي للبرامج السمعية البصرية الذي سيختتم اليوم الأحد ببياريتز (جنوب-غرب فرنسا)، حسبما أوضح المنظمون. وتحصل الفيلم الذي دخل المنافسة في فئة "الأفلام الوثائقية الإبداعية"إلى جانب حوالي عشرة أعمال من فرنسا و اسبانيا و جنوب إفريقيا، على جائزتين و هما "الجائزة الذهبية للمهرجان"، التي تعد أعلى جائزة في فئتها و "جائزة تيليراما" و هي مكافأة أخرى تقدمها المجلة الثقافية الفرنسية لعمل أجنبي. ويعتبر فيلم "تحقيق في الجنة" إنتاج جزائري-فرنسي  يعالج التطرف الديني من خلال قصة مجموعة من الصحافيين يقومون بتحقيق حول هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري. وعادت الجائزة الذهبية للمهرجان في فئة الأفلام الخيالية لفيلم بريطاني من إخراج صول ديب في حين تحصل فيلم "رومانا" لجيليرمو كالدورون على نفس الجائزة في فئة "المسلسلات التلفزيونية". وتحصل الفيلم الوثائقي "لطيفة، امرأة في الجمهورية" من إخراج جارميلا بوزكوفا و هو بورتري لوالدة جندي اغتيل سنة 2012 بمدينة تولوز الفرنسية في اعتداء إرهابي، على "جائزة الجمهور". وتنافس أزيد من خمسين فيلما موزعين على عدة فئات خلال هذه الطبعة التي افتتحت يوم 24 يناير الماضي. ويقترح المهرجان الدولي الذي ينظم منذ سنة 1987 برامجا سمعية بصرية بالإضافة إلى عروض في المنافسة و نقاشات و لقاءات بين محترفي السينما و المخرجين الشباب.

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