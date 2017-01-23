الثقافي
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23/01/2017 12:29:00

أسبوع من الأنشطة الثقافية في الجزائر


شكلت فعاليات الطبعة التاسعة للمهرجان العربي للمسرح المنعقدة بكل من وهران ومستغانم أهم حدث ثقافي للأسبوع المنصرم بالإضافة لأنشطة ثقافية أخرى تخص الفن التشكيلي والتراث. وتوجت مسرحية "خريف" للمخرجة أسماء هوري من المغرب بجائزة سلطان بن محمد القاسمي للطبعة التاسعة لمهرجان المسرح العربي "دورة عز الدين مجوبي" التي اختتمت فعالياتها ليلة الخميس إلى الجمعة بمستغام، كما توجت مسرحيتا "بيت برناردا ألبا" لجامعة مستغانم و"صرخة ألم" لجامعة سكيكدة بالمرتبة الأولى مناصفة لملتقى نجوم التمثيل الجامعي وذلك في إطار الطبعة التاسعة لمهرجان المسرح العربي "دورة عز الدين مجوبي" التي اختتمت فعالياتها ليلة الخميس إلى الجمعة  بمستغانم، من جهته أحرز الإثنين الماضي بوهران النص المسرحي "زمن اليباب" للكاتب الأردني هزاع البراري الجائزة الأولى لمسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار المنظمة في إطار الطبعة التاسعة لمهرجان المسرح العربي. ونظم السبت الماضي بالجزائر العاصمة معرض جماعي بعنوان "كنوز بلادي" لثلاثة رسامين تشكيليين من وهران حول التقاليد والتراث الجزائري بمبادرة من رواق الفن "ألوان و تراث"، فيما اختتمت الثلاثاء الماضي بمدينة مستغانم الورشات التكوينية المخصصة للطلبة الجامعيين والمسرحيين العرب والكتاب الجزائريين والمنظمة ضمن الطبعة التاسعة لمهرجان المسرح العربي، ويشارك حاليا الفنان التشكيلي الجزائري حمزة بونوة في صالون الفن العربي المعاصر الذي يحتضنه رواق "المرخية" بالعاصمة القطرية الدوحة والذي انطلقت فعالياته الثلاثاء الماضي. من جهته دشن الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد السبت الماضي بوهران مكتبة متخصصة في الكتب الخاصة بالأمازيغية بمقر الجمعية الثقافية "نوميديا"، وفاز الثلاثاء الماضي بوهران الجزائريان كنزة مباركي وعمر فروج بالجائزتين الثانية والثالثة لمسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال لسنة 2016 المنظمة في إطار الطبعة التاسعة لمهرجان المسرح العربي.

 

 

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