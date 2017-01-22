الثقافي
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22/01/2017 11:47:00

عز الدين ميهوبي، يؤكد: "الثقافة قادرة أن تشكل الجسر الذي نمر من خلاله إلى بر الأمان"


أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بمستغانم أن الثقافة قادرة على أن تشكل الجسر الذي نمر من خلاله إلى بر الأمان. وقال الوزير في كلمة ألقاها خلال حفل اختتام الطبعة التاسعة لمهرجان المسرح العربي "دورة عز الدين مجوبي" الذي أقيم ليلة الخميس إلى الجمعة بدار الثقافة "ولد عبد الرحمن كاكي" أن الثقافة قادرة على أن تلعب دورا حقيقيا في المتغيرات العميقة التي تمر بها الأمة العربية ليس فقط على الصعيد السياسي ولكن على الصعيد الاجتماعي والثقافي والنفسي وأن تكون قادرة على أن تشكل الجسر الذي نمر من خلاله إلى بر الأمان، ودعا ميهوبي إلى المراهنة على وعي المثقفين والمبدعين بالمرحلة وبما تفرضه علينا من تجنيد ومن حيطة ومن حذر لأن المثقف في النهاية هو ضمير هذه الأمة القادر على التعبير على أشواقها ومتناقضاتها. وأشار إلى أن نجاح هذه الدورة في الجزائر ليس فقط للمسرح العربي ولكن للثقافة العربية في ظل الظرف الصعب الذي تمر فيه الأمة العربية، وأكد الوزير أن الجزائر بلد حرية التعبير والمبادرة وبلد المسرح والثقافة والإبداع لسبب بسيط لأننا في بلد يقدم فيه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كل الدعم لكل ما نقوم به وهو الذي حرص على أن تمكن هذه الدورة من كل وسائل النجاح، ومن جهة أخرى أبرز عز الدين ميهوبي في تصريح صحفي على هامش ذات الحفل أنه "تم ضبط برنامج في إطار تظاهرة مستغانم عاصمة المسرح (2017) والذي سيستمر على مدار سنة كاملة مشيرا أن هذه الفعالية التي سيعلن عنها شهر مارس القادم ستشارك فيها كل المسارح والجمعيات والهيئات وحتى وسائل الاعلام والمخابر الجامعية المعنية بالمسرح وكل ماله صلة بالمسرح. هذه التظاهرة الثقافية ستكون تكريما لمدينة مستغانم التي قدمت الكثير للمسرح من خلال مهرجان مسرح الهواة الذي مر على تأسيسه 50 سنة وأسهمت في بروز الكثير من الأسماء ذات القيمة في المسرح الجزائري، وأكد ميهوبي أنه دخلنا في مرحلة إصلاح المنظومة الثقافية عموما وهناك إصلاح هيكلي وإصلاح في الآليات والمضامين والتسيير ونحن نتقدم خطوة خطوة في مراجعة الكثير من القوانين وآليات التسيير، واعتبر الوزير أن المسرح العمومي بحاجة إلى مراجعة عن طريق التشاور والحوار وطرح كثير من الأفكار والبدائل مع كل الفاعلين داخل المسرح للمحافظة على استمرارية العمل المسرحي مبرزا في ذات السياق أنه يجري حاليا التفكير في وضع دفتر شروط ينطبق على كل المسارح، كما دعا المسارح إلى البحث عن مصادر تمويل إضافية ونحن نريد من المسرحي أن لا يفكر بمنطق الموظف ولكن بمنطق المحترف. يذكر أن حفل اختتام هذه التظاهرة الثقافية قد عرف حضور وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي وكذا الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله ورئيس دائرة الثقافة لإمارة الشارقة "الإمارات العربية المتحدة" الأستاذ محمد عبد الله العويص ممثلا لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة ونخبة من الوجوه الثقافية والفنية العربية ودبلوماسيين عرب.

 

 

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