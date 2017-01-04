تيسمسيلت: افتتاح فعاليات أسبوع الطفل المتمدرس





افتتحت، أول أمس، بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية يحيى بوعزيز لتيسمسيلت فعاليات أسبوع الطفل المتمدرس التي تقام تحت شعار "لنرفه أطفالنا" وتتضمن هذه التظاهرة، المنظمة بمبادرة من المؤسسة الثقافية المذكورة بمناسبة العطلة المدرسية الشتوية، مجموعة من الورشات في مجالات الكتابة، الرسم، الألعاب الفكرية، الألغاز ،المطالعة ،التراث الشعبي والحكواتي مع الفنان عبد القادر براشمي، كما برمجت أيضا عروض بهلوانية وسحرية من أداء جمعيات محلية تتمثل في الألعاب البهلوانية بوالصوف للألعاب تعاونية الغروب لبلدية تيسمسيلت إضافة إلى تقديم أغاني خاصة بالطفل للفنانة نعيمة نقري من ولاية الجلفة. وسيتم بالمناسبة تقديم ثلاث محاضرات حول مكتبات المطالعة العمومية وتأثيرها على سلوك الطفل المنخرط في المدارس القرآنية، آليات تغيير سلوك الطفل في تردده على المكتبة، عزوف الطفل عن المطالعة... الأسباب والحلول من تنشيط أساتذة مختصين من المركز الجامعي لتيسمسيلت. كما ستقوم الفرق الفنية المشاركة بزيارة تضامنية لفائدة الأطفال المرضى بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لتيسمسيلت.

عدد القراءات 58 مرة | قراءات اليوم 4 مرة