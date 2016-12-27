الثقافي
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27/12/2016 12:57:00

ميهوبي يكشف: توقيع اتفاقية شراكة بين المركز الوطني للبحث في الآثار ومعاهد علم الآثار.. قريبا


سيتم عما قريب التوقيع على اتفاقية شراكة بين المركز الوطني للبحث في الآثار ومعاهد علم الآثار في الجزائر حسبما صرح به وزير الثقافة عز الدين ميهوبي. وأضاف الوزير في لقاء مع الصحافة في ختام زيارة عمل و تفقد قام بها إلى ولاية جيجل أمس الأحد بأن هذه الاتفاقية من شأنها أن تشجع على الأبحاث في علم الآثار لاسيما في مجال الحفريات الوقائية، كما ستمكن هذه الاتفاقية من بروز "كنوز ما تزال مدفونة و تثمينها" ما سيسهم في إثراء المتاحف على الصعيد الوطني و تسليط الضوء على الآثار المدفونة لعديد مناطق الوطن، وأبرز ميهوبي دور المواطنين في حماية الذاكرة الجماعية داعيا إلى تلقين الشباب على الخصوص ثقافة حماية هذه المواقع التي تشهد عن عديد الحضارات التي تعاقبت على أرض الجزائر.

ضرورة الحفاظ على المواقع الأثرية دون إعاقة المشاريع التنموية

كما جدد وزير الثقافة على ضرورة الحفاظ على المواقع الأثرية دون إعاقة سير إنجاز المشاريع التنموية.  وخلال زيارته لموقع شوبا ببلدية زيامة منصورية أوضح الوزير بأنه حان الوقت للعمل على المساهمة في التنمية من خلال حلول عملية ستسمح بحماية هذه المواقع الأثرية و ذلك بعيدا عن أي عمل ارتجالي بإمكانه عرقلة المشاريع التنموية، وبعد أن أكد عزم الدولة على تجسيد مخططات الحفاظ على المواقع الأثرية و تثمينها دعا الوزير إلى إيجاد "بدائل" لتثمين أجزاء هامة من تاريخ البلاد من خلال فتح المجال أمام المشاريع التنموية المنتقاة عبر مختلف المناطق، وبموقع شوبا أعطى ميهوبي تعليمات من أجل تسريع وتيرة أشغال السور المحيط بهذا الموقع الروماني. وعاين الوزير ورشة المقر الجديد لمديرية الثقافة و مسرح جيجل الجهوي الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به 85 بالمائة حسب التوضيحات المقدمة، وبعين المكان و بعد أن وصف ميهوبي هذه المنشأة الثقافية بمفخرة جيجل شدد على ضرورة احترام المعايير التقنية المستخدمة على الصعيد العالمي في مثل هذا النوع من المنشآت، وبورشة مكتبة الولاية أعطى الوزير تعليمات بجعل هذه المكتبة فضاء مفتوحا واعتماد بطاقات مكتبة للتلاميذ المتمدرسين في الأطوار التعليمية الثلاثة من أجل تشجيع المطالعة قبل أن يعطي إشارة انطلاق المكتبة المتنقلة التي ستجوب بلديات الولاية ضمن عمل يستهدف، حسبما أردفه الوزير إخراج الكتاب من المكتبات و تقريبه من القارئ.

 

 

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