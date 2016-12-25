35 جمعية منتظرة في المهرجان الثقافي أهليل بأدرار





ينتظر مشاركة 35 جمعية تراثية و فلكلورية في فعاليات الطبعة العاشرة للمهرجان الثقافي الوطني أهلليل المزمع تنظيمه في الفترة الممتدة من 28 إلى 30 ديسمبر الجاري بالواحة الحمراء تيميمون بولاية أدرار. وتنظم هذه الطبعة تكريما و وفاءا لروح الشيخ الدا مهمي محمد بين اعمر الذي يعد من أبرز شيوخ تراث أهلليل في صنف تقرابت خلال القرن الماضي، وتهدف هذه التظاهرة التراثية التي تحمل هذه السنة شعار " أهلليل رسالة الأجداد للأحفاد " إلى الحفاظ على تراث أهلليل الذي صنف في 2005 من طرف المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) واحدا من روائع التراث العالمي الشفهي من خلال هذه المحطات الإحتفالية التي تنشطها الفرق التراثية المحلية بإقليم قورارة مثلما أوضح محافظ المهرجان أحمد جولي، كما ترمي هذه الفعالية الثقافية إلى التعريف بهذا التراث الأزلي وضمان نقله من السلف إلى الخلف عن طريق أداء هذه الفرق التي تجمع بين شيوخ و شيخات أهلليل وكذا الشباب بما يضمن الحفاظ على النص التراثي أهلليل و توثيقه من خلال التسجيلو التدوين عبر مختلف الوسائط ليشكل قاعدة خصبة للبحث العلمي في هذا الجانب. وتم ضبط كافة التحضيرات و الإجراءات التنظيمية لإنجاح هذا المهرجان التراثي التي ستدور مجرياته على مستوى مسرح الهواء الطلق بعاصمة إقليم قورارة بتيميمون بغية استقبال الجمهور المتذوق لهذا الطابع التراثي من سكان الإقليم و زواره من السياح الوافدين من داخل و خارج الولاية، وسيستمتع الجمهور سيما من عشاق أهلليل و ضيوف إقليم قورارة وعلى مدى ثلاثة أيام من عمر التظاهرة بأروع وصلات تراث أهلليل من خلال السهرات التي ستحييها الفرق المشاركة في ليالي هذا المهرجان بركح مسرح الهواء الطلق. ويأتي تنظيم المهرجان في فترة يشهد فيها إقليم قورارة توافدا سياحيا ملحوظا من داخل و خارج الوطن نظرا لتزامنها مع مواعيد إجتماعية هامة بالمنطقة على غرار تظاهرة أسبوع المولد النبوي الشريف و عطلة نهاية السنة و هي فرصة مناسبة لزيارة الواحة الحمراء و الإستمتاع بجمال طبيعتها الخلابة و عمرانها المتميز و مواقعها السياحية و الأثرية.

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