الثقافي
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18/12/2016 12:36:00

من 20 إلى 25 ديسمبر بأوبيرا الجزائر: مشاركة 20 فرقة في المهرجان الدولي الـ11 للموسيقى الأندلسية والموسيقى العريقة


 ستشارك نحو 20 مجموعة موسيقية تمثل 8 دول في المهرجان الدولي الـ11 للموسيقى الأندلسية والموسيقى العريقة المقرر من 20 إلى 25 ديسمبر بأوبيرا الجزائر بوعلام بسايح. وتشارك نحو عشرة أجواق جزائرية للموسيقى الأندلسية في هذه الطبعة لاسيما أمال ابراهيم جلول و مجموعة "امدياز" و فرقة "عنادل الجزائر" و المجموعة الجهوية للجزائر العاصمة و المجموعة الوطنية للموسيقى الأندلسية، وستحيي السهرة الافتتاحية للمهرجان المطربة الأندلسية مريم بن علال التي ستتقاسم المنصة مع مجموعة امدياز و فرقة "كسل بكتجير" من تركيا، وستتميز هذه الطبعة بالتبادلات الموسيقية لاسيما عروض للمجموعة الجزائرية اليابانية و مجموعة "الضفتان" "انجلترا وايطاليا والجزائر" وكذا المجموعة الوطنية للموسيقى الأندلسية التي تضم ثلاثة مدارس أندلسية جزائرية، وسيمثل الموسيقى الاندلسية التونسية عبد الله الذوادي و فرقته بينما سيمثل المدرسة المغربية المطرب عبد الرحيم عبد المومن، وإلى جانب التراث الموسيقي الكلاسيكي المغاربي  سيتم تنظيم عرض للموسيقى العريقة العراقية من إحياء مجموعة عمر زياد، وتشارك اذربيجان و فرنسا في المهرجان على التوالي ب"مجموعة يوتا" و الفرقة "اوتر موزور" و كذا المجموعة الإقليمية للجزائر العاصمة التي ستقدم فرقتها الشابة عرضا خلال حفل الاختتام. وبالموازاة، برمج المنظمون ملتقى دولي حول "القانون" هذه الآلة الوترية المنتشرة في الشرق الأوسط و آسيا الصغرى.

 

 

 

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