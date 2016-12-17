تعيين أحلام مستغانمي فنانة اليونسكو من أجل السلام





عينت الروائية الجزائرية احلام مستغانمي يوم آمس “فنانة اليونسكو من أجل السلام” خلال حفل نظم بمقر المنظمة الاممية بباريس. وقد تم اختيار هذه الاديبة الجزائرية الكاتبة باللغة العربية ذات الصيت العالمي ” اعترافا بالالتزام الذي أبدته من خلال كتاباتها لصالح العدالة الاجتماعية وتربية الشباب المتضررين من النزاعات بالاضافة الى تفانيها في خدمة قيم واهداف المنظمة” . وفي كلمة لها بهذه المناسبة اشارت المديرة العامة لليونسكو ايرينا بوكوفا بان هذا التعيين هو “استمرارية جميلة ” لليوم الدولي للغة العربية الذي تم احياؤها يوم الخميس مشيرة الى ان تعيين المراة الاولى التي نشرت ديوانا باللغة العربية سنة 1973 هو ” تكريم كبير”تقدمه اليونسكو للغة العربية وله دلالة “خاصة”. و أكدت أنه من خلال موهبة والتزام هذه الاديبة الكبيرة ” نعبر عن قناعتنا باهمية الكتاب في العالم العربي و المساهمة الكبيرة لهذه اللغة في الثقافة العالمية” مشيرة الى ان الروائية الجزائرية تجسد اهمية هذه اللغة.” تجسد احلام مستغانمي اهمية هذه اللغة والادب وعلاقته ببلدكم الجزائر الذي لديه تقاليد أدبية وشعرية عريقة” تضيف السيدة بوكوفا مشيرة الى ان تعيين الاديبة مستغانمي هو عبارة عن تكريم لها على مساهمتها في اشعاع اللغة العربية والادب العربي النسوي. واضافت قائلة ” أمام المجازر التي ترتكب في الشرق الاوسط فاننا بحاجة الى كلمات صحيحة لادانة المساس بحقوق النساء وتضرر تعليم الاطفال جراء هذه النزاعات”مشيرة الى انه بهذا التعيين “يجب ان يتواصل النضال من اجل الاطفال والحفاظ على التراث الثقافي والتنوع الثقافي والكرامة الانسانية”. وفي كلمة قصيرة عبر سفير الجزائر بفرنسا عمار بن جمعة باسم الجزائر عن شكره لاختيار هذه الاديبة” المكافحة ” معلنا امام الحضور من جهة اخرى عن انتهاء مهامه كسفير.

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