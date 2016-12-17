في طبعتها الثانية: ثلاثي يفتك الجائزة الكبرى للرواية آسيا جبار





فاز الثلاثي سمير قسيمي وليندة كوداش و جمال ماتي بالجائزة الكبرى للرواية آسيا جبار التي تمنح للسنة الثانية على التوالي لأحسن عمل روائي في اللغات العربية والأمازيغية والفرنسية وقد عادت الجائزة الكبرى في الرواية المكتوبة باللغة العربية لسمير قسيمي عن روايته "كتاب الماشاء" فيما عادت الجائزة في اللغة الأمازيغية للكاتبة ليندة كوداش على روايتها "تمشاهوت تنغاروث" و في اللغة الفرنسية للكاتب جمال ماتي عن روايته "يوكو و أناس البرزخ" الصادرة عن دار النشر الشهاب، وتجدر الإشارة أن 76 عملا روائيا "34 بالعربية و 32 بالفرنسية و 10 بالامازيغية" من مختلف دور النشر الوطنية تنافسوا على المراتب الثلاثة للجائزة الكبرى آسيا جبار، وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية التي ترعاها كل من وزارتي الثقافة والاتصال وتنظمها الوكالة الوطنية للنشر الإشهار والمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية "إيناغ" 1.000.000 دينار لكل لغة. وفي طبعتها الأولى سنة 2015 بمنحت جائزة اللغة العربية لعبد الوهاب عيساوي على روايته "سييرا دي مورتي" بينما نال رشيد بوخروب جائزة اللغة الأمازيغية عن عمله "تيسليت نوغانيم", وحاز أمين آيت الهادي جائزة اللغة الفرنسية عن نصه "ما بعد الفجر".

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