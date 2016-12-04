في ختام مهرجان المسرح المحترف: مسرحية "طرشاقة" تتوج بجائزة أحسن عرض





توجت مسرحية "طرشاقة" للمسرح الوطني الجزائري سهرة أول أمس بالجزائر العاصمة بجائزة أحسن عرض متكامل في اختتام الطبعة الـ11 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف. وتتمحور مسرحية "طرشاقة" -وهي من إخراج أحمد رزاق- حول قيم الحب والإنسانية وقد سبق تقديم عرضها الشرفي الأول بالعاصمة شهر جوان الماضي، وعادت جائزة لجنة التحكيم إلى مسرحية "الإسكافية" للمسرح الجهوي لسكيكدة وهي من إخراج عيسى جكاطي، وفاز بجائزة أحسن إخراج شوقي بوزيد عن مسرحية "مسوسوراما" للمسرح الجهوي سيراط بومدين لسعيدة وهو العمل الذي تحصل أيضا على جائزة أفضل نص والتي توج بها محمد بن ديدة، وعادت جائزة أحسن سينوغرافيا لخواثرة شوقي من المسرح الجهوي للعلمة عن مسرحية "القراب والصالحين" في حين توج محمد زامي من المسرح الجهوي عبد القادر علولة لوهران بجائزة أحسن موسيقى عن مسرحية "الغلطة". وحازت جائزة أحسن أداء نسائي مناصفة كل من ياسمينة فرياك من المسرح الجهوي لأم البواقي عن دورها "ألكترا" في مسرحية "ألكترا" وشرفي فريال من المسرح الجهوي عزالدين مجوبي لعنابة عن دورها "لويزة" في مسرحية "لويزة"، وتقاسم بدورهما جائزة أحسن أداء رجالي كل من عباس محمد من جمعية "النوارس" للبليدة عن دوره "ياغو" في مسرحية "عطيل" وميراتية مصطفى من المسرح الجهوي لوهران عن دوره "ميلود" في مسرحية "الغلطة"، وقال رئيس لجنة التحكيم إدريس شقروني أن معايير اختيار الفائزين تركزت أساسا حول "النص والإخراج والتمثيل والسينوغرافيا" مشيدا في سياق كلامه بالمستوى العام للدورة وخصوصا من ناحية "الأداء والتمثيل" كما قال. وعرفت سهرة الاختتام تكريم لفقيد المسرح والسينما والتلفزيون حميد رماس الذي وافته المنية مؤخرا عن عمر يناهز 67 عاما وهذا بحضور أفراد عائلته، وكانت الطبعة الـ11 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف -التي افتتحت فعالياتها في 23 نوفمبر الماضي بالمسرح الوطني محي الدين باشطارزي- قد عرفت تنافس 17 عرضا مسرحيا ومشاركة أربعة عروض خارج المسابقة بالإضافة لتنظيم لقاءات ومحاضرات حول المسرح الجامعي والإخراج والنقد بالتعاون مع جامعة الجزائر.

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