الثقافي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
04/12/2016 12:10:00

في ختام مهرجان المسرح المحترف: مسرحية "طرشاقة" تتوج بجائزة أحسن عرض


توجت مسرحية "طرشاقة" للمسرح الوطني الجزائري سهرة أول أمس بالجزائر العاصمة بجائزة أحسن عرض متكامل في اختتام الطبعة الـ11 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف. وتتمحور مسرحية "طرشاقة" -وهي من إخراج أحمد رزاق- حول قيم الحب والإنسانية وقد سبق تقديم عرضها الشرفي الأول بالعاصمة شهر جوان الماضي، وعادت جائزة لجنة التحكيم إلى مسرحية "الإسكافية" للمسرح الجهوي لسكيكدة وهي من إخراج عيسى جكاطي، وفاز بجائزة أحسن إخراج شوقي بوزيد عن مسرحية "مسوسوراما" للمسرح الجهوي سيراط بومدين لسعيدة وهو العمل الذي تحصل أيضا على جائزة أفضل نص والتي توج بها محمد بن ديدة، وعادت جائزة أحسن سينوغرافيا لخواثرة شوقي من المسرح الجهوي للعلمة عن مسرحية "القراب والصالحين" في حين توج محمد زامي من المسرح الجهوي عبد القادر علولة لوهران بجائزة أحسن موسيقى عن مسرحية "الغلطة". وحازت جائزة أحسن أداء نسائي مناصفة كل من ياسمينة فرياك من المسرح الجهوي لأم البواقي عن دورها "ألكترا" في مسرحية "ألكترا" وشرفي فريال من المسرح الجهوي عزالدين مجوبي لعنابة عن دورها "لويزة" في مسرحية "لويزة"، وتقاسم بدورهما جائزة أحسن أداء رجالي كل من عباس محمد من جمعية "النوارس" للبليدة عن دوره "ياغو" في مسرحية "عطيل" وميراتية مصطفى من المسرح الجهوي لوهران عن دوره "ميلود" في مسرحية "الغلطة"، وقال رئيس لجنة التحكيم إدريس شقروني أن معايير اختيار الفائزين تركزت أساسا حول "النص والإخراج والتمثيل والسينوغرافيا" مشيدا في سياق كلامه بالمستوى العام للدورة وخصوصا من ناحية "الأداء والتمثيل" كما قال. وعرفت سهرة الاختتام تكريم لفقيد المسرح والسينما والتلفزيون حميد رماس الذي وافته المنية مؤخرا عن عمر يناهز 67 عاما وهذا بحضور أفراد عائلته، وكانت الطبعة الـ11 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف -التي افتتحت فعالياتها في 23 نوفمبر الماضي بالمسرح الوطني محي الدين باشطارزي- قد عرفت تنافس 17 عرضا مسرحيا ومشاركة أربعة عروض خارج المسابقة بالإضافة لتنظيم لقاءات ومحاضرات حول المسرح الجامعي والإخراج والنقد بالتعاون مع جامعة الجزائر.

عدد القراءات 10 مرة | قراءات اليوم 10 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

في ختام مهرجان المسرح المحترف: مسرحية "طرشاقة" تتوج بجائزة أحسن عرض

توجت مسرحية "طرشاقة" للمسرح الوطني الجزائري سهرة أول أمس بالجزائر العاصمة بجائزة أحسن عرض متكامل في اختتام الطبعة الـ11 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف. وتتمحور مسرحية "طرشاقة"
image

تنظيم «الدولة» بين ثلاثة أقطاب في التيار السلفي الجهادي الأردني

يرفض أبرز زعامات التيار السلفي الجهادي في الأردن الشيخ أبو محمد الطحاوي أية جهود وساطة أو مبادرات للتخفيف من قيود سجنه المستمر منذ سنوات عبر
image

أكثر من 2000 رجل أعمال يناقشون اقتصاد إفريقيا في المنتدى الجزائري الإفريقي

تحتضن الجزائر على مدار ثلاثة أيام، الدورة الأولى من "المنتدى الأفريقي للاستثمارات والأعمال" بمشاركة حوالي 2000 من رجال الأعمال من بينهم 1000 من القارة الإفريقية. ويعد
image

الجزائر ستخفض إنتاجها ب 50.000 برميل/ يوميا

ستخفض الجزائر انتاجها ب 50.000 برميل/ اليوم في إطار اتفاق تخفيض الإنتاج الذي تبنته الأوبك خلال اجتماعها الوزاري العادي بفيينا  حسبما علم من مصادر موثوقة. وكان
image

على المملكة المغربية أن تفهم جيدا بأن الأفارقة ليسوا رعايا لدى الملك

أكد الوزير الأول الصحراوي   طالب عمر خلال افتتاح أشغال المؤتمر الثامن لاتحاد العمال الصحراويين يوم السبت ببوجدور (مخيمات اللاجئين الصحراويين) بأنه "على المملكة المغربية أن
image

"السناباست" تجدد الثقة في إلياس مرابط

قام المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية" SNPSP" بتجديد الثقة في رئيسه إلياس مرابط. وتم تجديد الثقة في إلياس مرابط خلال فعاليات المؤتمر السابع للنقابة
image

رابطة حقوق الإنسان: ترحيل 1500 مهاجر غير شرعي إلى مخيم زرالدة

طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر تسجيل المهاجرين الأفارقة في الجزائر كلاجئين وتقديم لهم مساعدات
image

خلال الفترة ما بين 30 نوفمبر إلى 01 ديسمبر الجاري: وفاة 06 أشخاص وإصابة 20 آخرين

أحصت وحدات الحماية المدنية عدة حوادث مرور منها 06 تسببت في وفاة 06 أشخاص في مكان الحوادث وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم
image

بن غبريط: 40 مليون كتاب جديد لتلاميذ الابتدائي والمتوسط

·      طبع 70 مليــون كتــاب خــلال الدخــول المـدرسـي المقبـل أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، أنه سيتم طبع أزيد من 70 مليون كتاب
image

غـــــــــول: "المنتدى الإفريقي الجزائري للاستثمار"..فرصة ثمينة

   على الإطارات السامية التخفيض من راتبهم بنسبة 10 %       ·  أكد رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" عمار غول، أمس، أن "المنتدى الإفريقي الجزائري للاستثمار"
قيم هذا المقال
0