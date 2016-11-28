معسكر: إحياء الذكرى الـ184 لمبايعة الأمير عبد القادر





حلت أول أمس الذكرى الرابعة والثمانين بعد المائة لمبايعة الأمير عبد القادر للكفاح ضد المستعمر الفرنسي، وتحيي ولاية معسكر الاحتفال بهذه المناسبة باحتضانها التظاهرات الرسمية بمشاركة وفد من الولايات المتحدة الأمريكية ممثلا عن "بلدية القادر" بولاية "آيوا" إلى جانب ممثلين عن جمعية "القادر" التي تهتم بتراث مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة. ويقول المحلل والكاتب البروفيسور محمد طيبي في وصفه سيرة الأمير عبد القادر، أننا أمام رجل وصفه الانجليز بأنبل الرجال العرب في القرن التاسع عشر، يحمل الكثير من الخصال الفكرية و المعرفية و العرفانية و الحوارية و احد المنضرين للحضارة و التاريخ، رجل صنع للجزائر و دين الإسلام صورة أبهر بها العالم بأسره، و هو ما ذهب إليه البروفيسور محمد بن بريكة من جامعة الجزائر قائلا أن الأمير عبد القادر كرس مظاهر الدولة الحديثة التي تبنى عليها أرقى الحضارات، و قال أنه أول من وقع وثيقة تتعلق بحقوق الأسير التي تقيم عليها أرقى الدول خطواتها الكبرى، كما انه جسد لحوار الأديان بمراسلة العدو و الحليف على حد سواء، بالإضافة إلى تمجيده مبادئ الوحدة الترابية و الراية الوطنية بكل مظاهرها.

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